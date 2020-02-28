国家卫健委：武汉方舱医院实现“床等人” 空余床位约5600张

人民网北京2月28日电（董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟介绍，目前武汉市已经建成16家方舱医院，实际开放床位13000多张，累计收治患者12000多人。武汉新冠肺炎患者每4人就有1人在方舱医院治疗，方舱医院做到了“零感染、零死亡、零回头”。现在方舱还有7600多名患者，空余床位5600张，实现了“床等人”。

“第一批有4000张床位的3家方舱医院仅用了29个小时就建设完成，中央指导组调动22支国家紧急医学救援队及车载方舱、三支国家移动核酸检测实验车星夜赶往武汉，76支医疗队8000多名医务人员在几天内陆续进入方舱医院，边建设、边接收、边治疗，迅速开展工作。”他说。

马晓伟表示，方舱医院的建设，在防与治两个方面发挥了重要作用，创造了一种新的模式。建设方舱医院既在短期内迅速扩充了医疗资源，也让病人及时得到收治，从而阻止了疫情以更快速度扩散。

“方舱医院的大规模使用，在我国医学救援史上具有标志性意义。”他说，不少方舱医院建立了医患临时党支部，开展了许多有利于康复的活动，方舱是名副其实的生命之舱。