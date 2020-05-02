如何保证救治成功率？专家：科学有效的个体化治疗和精细化管理

人民网北京5月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任黄茂介绍，江苏省在提高治愈率和防止轻症转为重症、危重症上做了两方面重点工作，一是尽可能去提高重症患者的治愈率，二是尽可能去减少重症患者的发生率。

如何提高治愈率？黄茂介绍，首先要解决的核心问题是如何去科学高效调配医疗资源，使得每个患者都能够得到最好的治疗。

一是建立江苏省的专家分级诊疗体系，成立新冠肺炎的省级专家组、片区专家组和市级专家组，实行的是划区分片的分层管理模式。在这个模式下，可以使每个重症患者都能得到省里面最好的专家的救治。片区专家组会每日去巡诊，市级专家组定点蹲点在定点收治医院。

二是把所有的医疗资源，包括设备、人员集中在一线，也就是一些定点收治医院会组织三级医院的医疗骨干，组织医疗队进驻定点隔离病房，医院会给隔离病房配备足够的物资、抢救药品和设备。

其次，要做到对每一个患者能提供最适合的个体化治疗方案。黄茂说，“这是非常重要的，我们现在治疗的方法、药品、治疗方案都很多，但对每个患者最适合的治疗是什么，我们通过多学科合作方式共同讨论为每一位患者制定最适合这个患者的治疗方案，并及时进行调整。对每一个重症患者，从医疗资源的支持到各地方治疗方案的制定，我们都以最佳和最充足的方法和条件给予患者。在这方面，我们在治疗重症患者的救治上面做了大量工作。”

如何减少重症的发生率？黄茂介绍，简单说来就是一个“早”字，早发现、早筛查、早干预，减少轻症向重症的转化。

“在早发现上，我们建立了预警模型，组织临床救治专家，根据临床医疗信息，包括向危重症转化的危险因素，我们建立了预警模型。通过每天就一些重症敏感的指标，对每一位患者进行排查、筛查，及时发现有重症倾向的患者，及早进行干预。在这方面，我们通过预警模型和每天的筛查，能够有效的识别由早期转化为重症倾向的患者。在早期干预上，针对患者有不同的情况来给予相应的处理，我们借鉴SARS经验，把重症医学的干预技术引用到有重症倾向的患者，比如俯卧位通气，过去是用于重症和危重症的呼吸衰竭的患者，这次用到了重症倾向的患者身上，它大大降低了气管的插管率，降低了重症发生率，提高了我们的治愈率。”黄茂说。

“总的来说，科学有效个体化的治疗和精细化的管理是保证我们救治成功率高的一个非常重要的保障。”黄茂表示。