武汉80岁以上高龄患者救治成功率接近70％

目前武汉80岁以上高龄患者救治成功率接近70%，有7位百岁老人治愈出院，最高年龄108岁。国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉16日在此间表示。

当日，湖北省新冠肺炎疫情防控新闻中心举办记者见面会，焦雅辉就湖北和武汉老年患者医治成效介绍情况并回答记者提问。

焦雅辉说，武汉确诊病例中，约有20%是重症和危重症患者。80岁以上的高龄患者有2500多人，重症发生率约为40%。

为迅速扩充医疗资源，中国调集了4.2万余名医务人员，其中重症救治医务人员1.3万人，支援重症患者集中收治医院。同时，国家高级别专家组采取巡诊、驻点指导等方式与医务人员一起为重症患者“一人一策”制定治疗方案。

在重症救治中，各医疗团队坚持基础医学与临床实践结合、前方救治和后方多学科支持结合、医疗与护理结合、医疗与管理结合、中西医结合“五个结合”，集中优质力量和资源，精准施策，辩证施治，努力提高治愈率，降低病亡率。

截至目前，武汉整体治愈率达94%，重症患者的治愈率达到89%。

焦雅辉表示，一部分高龄老人治愈出院并隔离14天后，回家由家人照顾。无人照顾的老人，由社区组织志愿者为其提供日常服务。针对有基础病的老人，武汉采取分级救治的策略，指定区级医院接收出院以后的老人；安排四家三甲医院，负责基础疾病稍微严重一些的老人出院后的接续治疗；武汉同济医院、协和医院、人民医院和中南医院四家医院负责接收危重老人的后续基础疾病的治疗。(记者 郭晓莹)