乌鲁木齐市 “一人一策”全力救治新冠肺炎患者

图为发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月18日电（马亮 陈新辉）截至7月18日12时，新疆（兵团）已确诊病例17例，无症状感染者23例，均在乌鲁木齐市，该市确定“一人一策”的个体化诊疗方案，全力以赴做好新冠肺炎患者救治工作。

18日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，乌鲁木齐市卫健委主任张卫介绍了乌鲁木齐市新冠肺炎医疗救治情况。

据介绍，疫情发生后，乌鲁木齐市疫情防控指挥部立即启动应急响应预案，对确诊病例进行严密的流行病学调查，对其密切接触者进行全面排查并落实隔离医学观察措施。按照“集中病例、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，将确诊病例、无症状感染者集中收治到自治区传染病医院，由区、市两级医疗力量全力救治，快速确定“一人一策”的个体化诊疗方案，充分运用前期成功救治经验，采取中西医结合的方式精心组织、科学救治，建立病情每日研究制度，及时调整和优化治疗方案，确保提高治愈率，目前所有患者病情平稳，无一例向重症转化。

在救治过程中，乌鲁木齐市严格落实各项院内感染控制措施，对承担救治、防控相关工作的医务人员实行最严密的防护，并严格做好医院消毒、医疗废物处理等，严防医务人员感染和污染扩散。