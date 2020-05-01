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专家：援鄂医疗队同武汉当地医务齐心协力打赢疫情防控战

2020年05月01日16:15 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月1日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学人民医院援鄂医疗队专家组成员曹照龙表示，疫情防控是一场全面性的阻击战，全国调拨的4.2万医护和湖北当地6万医护齐心协力，打赢了这场疫情防控战。

谈到援鄂医疗队与武汉当地医务人员之间的合作，曹照龙表示，国家医疗队达到武汉后整建制接管同济医院中法新城院区的重症治疗单元，但由于对环境的不熟悉，武汉同济医院在病房改建、医疗护理常规的建立以及危重患者会诊等方面都给予了大力支持。

曹照龙表示，同济医院中法新城院区除了当地医护人员以外，18支医疗队以及各省医疗队，在这期间组成了战时联合医务处，积极落实卫健委的指令和精神。

“同济医院中法新城院区，每周一和周四组织疑难病例及死亡病例讨论。”曹照龙说，针对每个危重患者、疑难患者，都希望给他最佳的治疗方案，保障病人的治疗成功。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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