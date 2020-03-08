全国妇联：暖心服务送到家 免除一线医务人员后顾之忧

人民网北京3月8日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，全国妇联宣传部部长刘亚玫表示，广大医务人员是人民健康的守护者，在抗疫斗争中为“大家”舍“小家”，全国妇联有责任、有义务呵护好她们的家庭。

刘亚玫表示，为了免除一线医务人员后顾之忧，妇联发挥组织优势，动员各地妇联行动起来，为医务人员家庭提供贴心的“四无忧”服务：把新鲜疏菜送到家让食无忧、把心理指导送到家让心无忧、把家庭教育送到家让子无忧、把家政服务送到家让劳无忧。

“在关心关爱家庭同时，我们特别关注到一线女医务人员的所急所需，积极协调推动把女性生理卫生用品纳入防疫保障用品清单”。刘亚玫说，全国妇联发出慰问信，慰问关心一线的女医务人员。同时，紧急动员社会力量筹措2.1亿元物资和资金驰援一线医务人员，其中就包括一线女医务人员需要的卫生巾、安全裤等生理生活用品。

“我们希望通过实实在在的暖心服务，让一线医务人员心无旁骛投入到疫情防控中。”刘亚玫说。（实习生武雯婧）