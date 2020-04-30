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从新冠疫情到肺动脉高压，从全球热议到鲜为人知

2020年04月30日10:13 来源：人民网-人民健康网

在新冠病毒爆发的大环境下，我们将口罩从立春戴到立夏，至今仍未摘去，仿佛失去了“呼吸”的自由。

但是你可能不知道，

还有一群人在疫情中比我们更煎熬，即使不戴口罩，他们都会感觉呼吸不畅。

由于长期缺氧，日常的走路对他们来说也是种痛苦的折磨。

他们是肺动脉高压（PAH）患者，在疫情之中他们的呼吸之艰，倍于我们。

2020年05月05日（周二）10:00-11:00，一年一度的国际肺动脉高压日到来之际，“人民好医生”客户端将邀请中国科学院院士，复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授进行视频直播，结合当下新冠疫情的形势，及肺动脉高压的诊疗特点，科普疾病的治疗手段和日常管理。

专家简介：

葛均波：中国科学院院士，复旦大学附属中山医院心内科主任，上海市心血管临床医学中心主任，上海市心血管病研究所所长，复旦大学生物医学研究院院长，复旦大学泛血管医学研究院院长，复旦大学泛血管基金理事长，教育部“心血管介入治疗技术与器械”工程研究中心主任。中华医学会心血管病分会主任委员，中国心血管健康联盟主席，美国心血管造影和介入学会理事会理事，美国心脏病学会国际顾问。担任《内科学》（第8版）、《实用内科学》（第15版）教材的主编工作，Cardiology Plus主编、Herz副主编。作为第一完成人获得国家科技进步二等奖、国家技术发明奖二等奖、教育部科技进步一等奖、中华医学科技二等奖、上海市科技进步一等奖等科技奖项10余项。

擅长：冠状动脉疾病诊疗策略的优化与技术革新，在血管内超声技术、新型冠脉支架研发、复杂疑难冠脉疾病介入策略、冠脉疾病细胞治疗等领域产生了一系列成果。

肺动脉高压是一种慢性、危及生命的罕见疾病，被称为“心肺血管系统的癌症”。患者肺动脉压力会显著升高，继而导致右心衰竭和严重的运动耐量下降，严重者会导致死亡。其常见症状包括呼吸困难、气短、憋气、咳血，患者会因缺氧导致嘴唇呈蓝紫色，因此也被称为“蓝唇族”。肺动脉高压患者日常生活像在登山，每时每刻迎着阻力前行。

肺动脉高压患者每年每百万人中约有15至60例1，绝大多数是女性，他们中大多数正处于人生的黄金时期。有数据显示，未经治疗的患者五年生存率非常低2。患者若不能得到及时诊断和规范治疗，预后和身体、心理等诸多方面将受到严重影响，同时他们身边的亲友与照料者也会为他们操劳3。近期新冠疫情的出现使患者就医受阻，无法定期随访和持续治疗，生命健康面临巨大挑战。

参考文献：

1.中国肺高血压诊断和治疗指南2018.《中华心血管病杂志》2018;496:933-64

2.徐希奇,等.中华心血管杂志.2014;42(6):465-468

3.American Thoracic Society, 2010. Breathing in America: Diseases, Progress, and Hope. Available at: https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/breathing-in-america/

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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(责编：李轶群、许晓华)


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