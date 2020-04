从新冠疫情到肺动脉高压，从全球热议到鲜为人知

在新冠病毒爆发的大环境下,我们将口罩从立春戴到立夏,至今仍未摘去,仿佛失去了“呼吸”的自由。

但是你可能不知道,

还有一群人在疫情中比我们更煎熬,即使不戴口罩,他们都会感觉呼吸不畅。

由于长期缺氧,日常的走路对他们来说也是种痛苦的折磨。

他们是肺动脉高压(PAH)患者,在疫情之中他们的呼吸之艰,倍于我们。

2020年05月05日(周二)10:00-11:00,一年一度的国际肺动脉高压日到来之际,“人民好医生”客户端将邀请中国科学院院士,复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授进行视频直播,结合当下新冠疫情的形势,及肺动脉高压的诊疗特点,科普疾病的治疗手段和日常管理。

专家简介:

葛均波:中国科学院院士,复旦大学附属中山医院心内科主任,上海市心血管临床医学中心主任,上海市心血管病研究所所长,复旦大学生物医学研究院院长,复旦大学泛血管医学研究院院长,复旦大学泛血管基金理事长,教育部“心血管介入治疗技术与器械”工程研究中心主任。中华医学会心血管病分会主任委员,中国心血管健康联盟主席,美国心血管造影和介入学会理事会理事,美国心脏病学会国际顾问。担任《内科学》(第8版)、《实用内科学》(第15版)教材的主编工作,Cardiology Plus主编、Herz副主编。作为第一完成人获得国家科技进步二等奖、国家技术发明奖二等奖、教育部科技进步一等奖、中华医学科技二等奖、上海市科技进步一等奖等科技奖项10余项。

擅长:冠状动脉疾病诊疗策略的优化与技术革新,在血管内超声技术、新型冠脉支架研发、复杂疑难冠脉疾病介入策略、冠脉疾病细胞治疗等领域产生了一系列成果。

肺动脉高压是一种慢性、危及生命的罕见疾病,被称为“心肺血管系统的癌症”。患者肺动脉压力会显著升高,继而导致右心衰竭和严重的运动耐量下降,严重者会导致死亡。其常见症状包括呼吸困难、气短、憋气、咳血,患者会因缺氧导致嘴唇呈蓝紫色,因此也被称为“蓝唇族”。肺动脉高压患者日常生活像在登山,每时每刻迎着阻力前行。

肺动脉高压患者每年每百万人中约有15至60例1,绝大多数是女性,他们中大多数正处于人生的黄金时期。有数据显示,未经治疗的患者五年生存率非常低2。患者若不能得到及时诊断和规范治疗,预后和身体、心理等诸多方面将受到严重影响,同时他们身边的亲友与照料者也会为他们操劳3。近期新冠疫情的出现使患者就医受阻,无法定期随访和持续治疗,生命健康面临巨大挑战。

