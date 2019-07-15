“心血管医生学超声”倡议发布会在京举行

7月14日，第十六届心脏影像及心脏干预大会暨第二十一届全军心血管内科学术会议（CICI）上，复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士、北京大学第一医院心血管内科主任霍勇、解放军总医院心内科主任陈韵岱、北美中华心脏学会临床主席赵琼、解放军总医院心内科超声室主任智光、解放军空军总医院放射介入诊疗中心主任刘潮中等专家，共同发起“心血管医生学超声”倡议，呼吁心血管医生学习心脏超声。

（“心血管医生学超声”倡议发布会启动现场）

该活动意在呼吁心血管医生学习心脏超声，普及超声心动图的基本知识，健全心血管科体系建设，提升我国各级医疗机构的心血管病诊治水平，为患者提供更优质的诊疗服务。

会上，霍勇教授对“心血管医生学超声倡议”进行了详细的解读。葛均波院士、陈韵岱教授、赵琼教授依次就《超声心动在结构性心脏病诊疗中的应用》、《胸痛患者的超声评估》、《超声在美国心脏科的应用地位和发展现状》为题进行了精彩的分享。

据了解，在推广“心血管医生学超声”方面，我国心血管领域的领军医师已持续筹备多年。早在数年前，张运院士、葛均波院士、霍勇教授、朱天刚教授、智光教授等已着手推广心内科医生学习心脏超声的工作。近年来，在专家们的努力推动下，我国心血管领域超声心动图技术的普及和推广呈现快速发展态势。

据介绍，心脏超声在我国心血管疾病诊疗领域的应用越来越广泛。在诊疗学领域，能够提供决定性诊断的疾病扩展到结构性心脏病、心肌病、心腔内肿瘤、主动脉夹层、心包积液等；在治疗领域，逐步深入到引导治疗、监测病情以及评价疗效和并发症，应用场景扩展到导管室、急诊室、手术室等；在临床试验中，已经成为随机临床试验的中间指数、测量手段和随访的重要工具。

与会专家认为，心血管医生学习超声心动图技术，是现实工作中的要求，是专业发展的要求，更是心血管学科发展的要求。

对于这次倡议的发起，霍勇教授指出，对于超声心动学专业本身，也期望能推动其临床化、规范化和国际化的发展，使得我国的心血管学科建设进一步完善。（张慧丹）