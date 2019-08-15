恒瑞自主研发PD-1抑制剂 为免疫治疗提供新选择

8月11日，恒瑞医药自主研发的PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗（商品名：艾瑞卡）中国血液上市会暨“瑞艾同行”项目启动会在北京举行。“瑞艾同行”项目将以患者需求为中心，帮助癌症患者及其家庭长期、稳定的接受PD-1抑制剂治疗，减轻因治疗而产生的经济负担，帮助更多患者延长生命、改善生活质量。

淋巴瘤治疗新思路 免疫联合带来新希望

在中国，淋巴瘤的发病情况日益严峻，高发的人群主要是老年人。上海交通大学附属瑞金医院沈志祥介绍：“淋巴瘤的治疗也一直存在着标准化治疗缺失、临床协作医生缺失、患者依从性较差等困境。”

面对淋巴瘤治疗的困境，新的治疗思路和方案对于患者生存获益尤其重要。哈尔滨血液病肿瘤研究所马军表示，淋巴瘤的治疗除了化疗之外，还可以联合靶向或免疫治疗，并对其副作用也给予了解答：“肿瘤免疫治疗的副反应一直被大众所担心和关注。为了能更好应对免疫检查点抑制剂的副反应，专家组也在编写关于PD-1、PDL-1抑制剂的副作用指南和共识，医生根据临床指南完全可以解决和处理PD-1抑制剂引起的相关副作用，尽量让副作用在萌芽中消失。”

创新研发思维 提升患者临床获益

对于中国肿瘤免疫治疗的临床发展，北京大学肿瘤医院朱军表示：“国际上，第一个免疫检查点抑制剂在2014年获批应用，2018年正式进入中国市场。卡瑞利珠单抗作为中国创新型PD-1抑制剂在半年时间内完成了淋巴瘤患者入组、试验，再到获得国家药品监督管理局的审批、认证、批准上市。这在中国的抗肿瘤新药研发中，是一个非常突出的案例，研究者会从中学习和总结经验，为今后的临床实验带去新的参考和选择，既推进了中国自主研发、自主产权的抗肿瘤新药研发进程，也增加同国外交流、竞争方面的自信。”

据了解，“瑞艾同行”慈善援助项目也正式面向符合申请条件的癌症患者给予两个纬度的援助支持：首先，援助项目充分考虑了患者首用药的经济压力，降低了患者的“用药门槛”，让患者能够以较低费用实现初次用药；其次，对比其他同类产品在同一适应症的年治疗费用，卡瑞利珠单抗实际的年治疗费相对较低。

国际化布局加速 做新医药时代开拓者

对于恒瑞多管线多适应症开发，恒瑞医药副总经理邹建军介绍：“目前，艾瑞卡除了淋巴瘤适应症获批上市之外，其单药治疗二线以上肝细胞癌的临床应用申请也已获得NDA（新药注册申请）受理，并给予了优先审评资格；同时，食管癌三期的临床研究也得到了阳性临床研究结果，已经达到了我们方案预设的主要研究终点。另外，在肺癌领域的三期注册临床研究也已完成，我们也会积极的推动跟药监部门的沟通，希望能够在近期递交NDA的申请。除此之外的其它瘤种，包括鼻咽癌一线、食管癌的一线等，各项试验都在如期进行中，今年年底也将有一些大的三期注册临床研究完成患者入组。”

对于中国医药企业的国际化发展，恒瑞医药总经理周云曙认为，对于恒瑞而言，有两大发展战略：第一，创新；第二，国际化。此外，不单单是PD-1抑制剂，还有其它疾病领域相关药物，都在海外进行积极的探索。“单从PD-1抑制剂的国际化布局来看，也是中国企业迈出的实质性一步，例如卡瑞利珠单抗被FDA（美国食品药品监督管理局）批准允许开展国际多中心三期临床试验，对于中国企业来说是一个全新的探索，将真正有助于中国企业的创新药在国际化进程中加速发展，也将帮助更多的患者获益。”