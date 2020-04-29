王建业回应人民网：带队援鄂期间最关心医疗队员的身心安全

人民网北京4月29日电 （记者崔元苑 刘卿）新冠肺炎疫情发生以来，国家共派出340多支医疗队、4万2千多名医务人员驰援武汉，自1月26日至4月6日，北京医院先后共151位医务人员奔赴一线。今日，在国务院联防联控机制就北京医院援鄂医疗队讲述抗击疫情故事举行的发布会上，国家医疗队领队、北京医院院长王建业在回应人民网记者提问时表示，北京医院援鄂医疗队在武汉期间，关注队员工作、身体、生活、心理和家庭。

“作为领队，我最担心队员的安全问题。”王建业说，医务人员的安全是病人救治的前提，尤其是疫情发生初期，一旦有医务人员出现问题，整个队伍短期内不能上班，毕竟大家同在一个科室，住同一宾馆。

王建业表示，医疗队151人中79名是党员，根据北京医院党委决定，成立北京医院援鄂医疗队临时党总支，下设3个支部，党总支第一次会时提出，除了发挥基层党组织战斗堡垒作用、发挥党员模范带头作用外，同时提出“五个关注”。

第一，关注队员工作。医疗队员中除了8位队员进过非典病房外，其他人从未进过传染病房，面对一个新的疾病，如何做好防护和治疗，心内科、呼吸科、急救医学等专家怎样搭配进行救治工作，是关注之一。

第二，关注队员身体。“除了担心队员交叉感染、职业暴露外，还担心队员因工作时间长而出现身体状况。”王建业说，听到队员咳嗽都会紧张，询问是否嗓子疼、不舒服等，对于年龄大一点的专家，还会考虑其心脏血压等问题。

第三，关注队员生活。队员多数是北方人，到南方生活后，伙食是否习惯、冬装变夏装是否有合适的衣物等问题，都需要考虑。

第四，关注队员心理和精神。初到武汉，队员都存在恐惧心理，恐惧比疫情和病毒更可怕，因为恐惧可能会出现职业暴露、操作失误等情况，后期由于经验积累，队员对患者、环境和疾病规律都熟悉了，则需要关注队员对疾病的麻痹和松懈心理。

第五，关注队员家庭。驰援武汉期间，出现有的队员亲人去世，由于环境特殊无法返回家庭，有的队员孩子今年高考，但配偶辅导不了孩子学习等问题，问题提出后，医院后方针对性解决。