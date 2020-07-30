王建业：坚持做到两个“发挥”五个“关注”，让党旗飘扬在抗疫一线

近日，国家卫生健康委直属机关党委联合中日友好医院、北京医院、北京协和医院3家医院党委开展“党旗高高飘扬 白衣闪耀荣光”主题党日活动。活动期间，北京医院院长、党委常委王建业介绍了在武汉抗疫一线，医院如何通过发挥党组织战斗堡垒作用团结带领医疗队员们圆满完成任务。

“我们医院在第一时间成立了疫情防控领导小组。”王建业介绍，领导小组成立后立刻在院感防控、后勤保障、场所安全、新闻宣传等各方面开始部署工作，以最快的速度建立发热门诊、隔离病房，完成相关人员的培训。元月26日，第一批援鄂医疗队出发赶赴一线。

作为医院援鄂医疗队的总领队，王建业考虑到一线队员的各项保障需求，将队员们分成六个小组，每两个小组为一个临时党支部，把党旗插到抗疫一线。为了凝聚力量，充分激发医疗队的战斗力，医院党委研究提出了“两个发挥”和“五个关注”的工作思路。“两个发挥”是要充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和医疗队中党员的先锋模范作用。

“五个关注”分别是关注队员的工作、身体、生活、心理和家庭。

第一个是“关注队员的工作”。 这次北京医院医疗队负责50张病床，基本都是重症患者。队伍由很多科室的医生组成，包括中医科，心脏内科，呼吸科，重症监护，急救医学等。这些科室的队员们在一起如何能够正常运转、有效合作是临时党支部关注的重点。

第二个是“关注队员的身体健康”。“医疗队员们每天生活在一起，要保证每一位队员的身体健康。”王院长指出，一旦有一位队员出现咳嗽、发热等症状，整个医疗队工作都会受到影响，所以一定要保证全队零感染。

第三个是“关注队员的生活”。刚刚抵达武汉的时候天气非常冷，并且不能使用空调，队员们只能克服困难，把所有衣物全穿上来坚守。还有一些饮食问题，在前线奋战不是一天两天，要坚持下去，生活上的问题必须得到关注。

第四个是“关注队员的心理”。这次在一线抗疫的很多队员是护士，大部分队员很年轻，有很多90后甚至95后，说不害怕是不可能的，出现紧张情绪、恐惧心理都是正常现象。为了帮助队员们克服心理上的困难，党支部安排有“非典”工作经验的护士长带着年轻护士们一点点适应。

第五个是“关注队员的家庭”。医疗队员们在抗疫一线奋战，他们的身后也是一个个家庭。为了免去队员们的后顾之忧，医院党委牵头了解每位队员的家庭情况，对家里出现困难的同志进行帮扶。

“两个发挥”和“五个关注”为北京医院党委圆满完成抗疫一线任务提供了重要保证。