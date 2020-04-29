专家谈中医中药治疗：发挥出应有作用 取得较好治疗效果

人民网北京4月29日电 （刘卿）新冠肺炎疫情发生以来，国家共派出340多支医疗队、4万2千多名医务人员驰援武汉，自1月26日至4月6日，北京医院先后共151位医务人员奔赴一线。今日，在国务院联防联控机制就北京医院援鄂医疗队讲述抗击疫情故事举行发布会上，北京医院常务副院长奚桓表示，在新冠肺炎患者综合施治过程中，中医中药发挥出应有的作用，取得较好治疗效果。

北京医院中医科是国家临床重点专科，北京医院援鄂医疗队的独特之处在于多学科救治团队中有中医科医生参与，对于在援鄂过程中中医药领域的经验，奚桓介绍，医院考虑到多学科建制，2月6日第二批医疗队123位队员组建时，选派中医科主任一同前往武汉。

“武汉前线，中医科主任坚持每天深入病房，了解病情变化，积极争取得到同济中法新城院区配合，开展中药免煎颗粒方法进行处方治疗。”奚桓说，中药饮片治疗需要煎制，形成颗粒状后很容易组合成方剂，便于冲服，中医专家按照中医原则，根据每位患者病情，实现“辨证施治、一人一方”的治疗方案，因人而异地使用健脾、清肺、去湿、祛痰等多种方法。

奚桓介绍，中医治疗过程中，在使用已公认的较成熟中成药和方剂同时，面对每一位患者辨证施治。其间，医院每天通过信息系统统计得出，患者中医药使用率达95%以上，除极个别重症患者或上有创呼吸机治疗患者不太适合用中药及方剂汤剂之外，其他患者大多配合中医治疗。

“中医科专家表示在治疗过程中，中医中药的方法对患者整体病情治疗，提高治愈发挥了较好的作用。”奚桓说。

奚桓表示，从西医角度，针对新冠肺炎还没有特效药物，治疗新冠肺炎的患者均采用综合施治方法，在综合施治过程中，中医中药发挥出应有的作用，取得较好治疗效果。