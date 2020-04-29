干咳、黏痰、便便不畅，宝宝得了风燥咳嗽怎么办？

春季空气干燥，容易形成“穿堂风”，燥邪容易从孩子口鼻入侵，进而犯肺，导致出现干燥、缺水、感觉火燎火燎的症状，这正是犯了风燥咳嗽。风燥咳嗽容易发生在天高物燥且多风的秋季，但并不意味着它只会发生在秋天，事实上，一年四季都有可能引起风燥咳嗽。风燥咳嗽是常见的小儿春咳类型之一，家长要谨慎提防。

燥邪分凉燥和温燥

外界天气变幻莫测，燥邪也会随之变化属性。气温比较低的时候，燥邪受寒气影响，带来的多是凉燥，所以一般秋末初冬的时候容易出现；一旦久旱无雨、天空少云、太阳直曝、气温又不是特别热的时候，比如夏末初秋，温燥就火急火燎地来了。

凉燥、温燥和风寒、风热最大的不同在于，燥邪具有干燥、收敛的特性。当它乘风袭向宝宝的时候，会像“抽湿机”一样，抽取宝宝体内的津液。中医形容燥邪也常称“燥性干涩，易伤津液”。

宝宝被凉燥所犯时：和外感风寒一样，会怕冷、流青白鼻涕。但因为体内有“燥”，导致咽干咽痒咳嗽，咳出来的痰液是白色的，但很稀薄，有时还会黏喉咙，连吐好几下都吐不干净。

宝宝受温燥侵袭时：常表现为发热、头痛、干咳少痰、咽干口燥、小便量少、大便干结。

外感温燥和外感风热的症状很像，家长要区分的话，需要多关注宝宝的出汗状况——外感风热常发热、出汗；而温燥则会损伤津液，导致宝宝身体有热，却难发汗。

比起凉燥，我更想提醒家长们警惕温燥。我们大都已经知道“春捂”的重要性，宝宝受凉燥的几率已有所下降。但阳光不错的时候，很多家长爱带宝宝出门，却容易忽略防风、防燥，让温燥有机可乘。唐代医师孙思邈说：“凡天和暖无风之时，令母将儿于日中嬉戏，则……不致疾病。”天暖、无风才出行，是避开温燥的关键。

为什么会产生燥咳？肺卫失守，津液不足

外燥从口鼻入，首犯肺卫。我们知道，肺的功能是协调身体津液和营养，让水谷精微能布输到身体各处。然而肺是“娇脏”，喜润恶燥，不耐寒热，尤其容易被燥邪所伤。一旦燥邪从人的口鼻入，就会首犯肺卫。体内津液被损耗的同时，肺部无法顺利完成通条水道的功能，宝宝就会不同程度地表现出“缺水、干燥”的症状。

阴津血液不足，燥自内生。温燥和凉燥都属于外燥。燥咳的产生还有可能是宝宝身体内部出现了问题，形成了内燥——一种由于津液耗伤出现的燥证。 宝宝如果高烧、久病，体内阴津血液不足，不能滋润五脏六腑时，就会出现各种各样的“燥”问题：干咳、便秘、阴虚火旺、容易“上火”。春季宝宝燥咳，还常常是“春温化燥”的结果。冬天的寒邪潜伏在体内，等到了春天阳气生发的时候，就会牵出伏邪，发“温热”病。这种温热病所表现出的实热，最容易化燥伤津。

燥咳宝宝要排痰润燥，呵护情志

方法1：化痰排痰

风燥咳嗽的宝宝，体内往往缺水，痰液肯定是黏稠、难排出的。痰液阻塞严重时，还会出现喘憋：呼吸时，气体从变得狭窄的气道快速通过，发出像吹哨子似的声音。这种情况下，不仅要帮宝宝化痰、排痰，还要滋润喉咙。

推荐化痰滋润食疗方：秋柠饮

材料：陈皮1~2g，新鲜柠檬1~2片，蜂蜜10ml。

做法：陈皮用热水洗干净，同柠檬一起用热水泡开放温，加入蜂蜜即可。

可每日一杯，连喝1~2周。

功效：健脾行气，化痰润燥。

适用年龄：2岁以上宝宝可服。1岁以下不能吃蜂蜜。

除了喝秋柠饮，还可以用蒸汽熏蒸法缓解痰液拥堵：在杯中倒入较烫的热水，宝宝的鼻子、嘴巴对准升腾的热气吸气、呼气。这个方法可以稀释宝宝咽喉中的痰液，还能稍稍缓解咽喉肿胀充血。不过，一定要小心别被烫伤。比较小的宝宝，如果无力将黏痰咳出，可以用“拍打排痰法”。

方法2：滋阴润燥，强健脏腑

燥邪最主要的破坏性就是会抽干身体的水分。因此对付它最直接的方法，就是立即补水。可以给燥邪干咳的宝宝适当喝粥。明代医师李梴说：“盖晨起食粥。推陈致新，利膈养胃，生津液，令人一日清爽，所补不小。”早上吃粥比较好消化，还能很好地启动休息了一夜的脾胃，粥中的津液、营养更容易被消化吸收。在宝宝燥咳期间喝粥时，粥水要更稀一些。防治温燥时，饮食上以清热滋润为主，除滋阴润燥外，还需清泻肺热。

推荐食材：百合粥、银耳粥、莲藕排骨汤、银耳杏贝汤、莲藕汤、荸荠汁等。

防治凉燥时，饮食喂养上则要以祛寒滋润为主。除滋阴润燥外，还可以在宝宝消化好的情况下，适当补充蛋白质和热量。

推荐食疗方：栗子粥、莲子粥、龙眼肉粥、红枣粥、南瓜羹等。

春主肝，春天的升发之气向上涌动时，也带动着宝宝的肝气上升。肝气过剩时，就会导致宝宝的睡眠质量变差，情绪上也会比较躁动。宝宝情绪躁动，会进一步加重内燥，恶化病情，导致咳得更厉害。家长一定要严格控制好宝宝的睡眠时间，让宝宝养成良好的作息规律，晚上9点就入睡。睡好睡足，不仅精神好，还能疏肝气、去肝火。春天本就是易发疾病的季节，宝宝会容易因为生病而情绪低落、躁动不安。家长应抚慰好宝宝的情绪，温声细语多加呵护，宝宝的病也会好得快些。

资料来源：许尤佳育儿堂微信公众号

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。