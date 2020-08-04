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咳嗽为什么不能吃甜的？

2020年08月04日08:04 来源：羊城晚报

当孩子咳嗽时，中医大夫接诊完后会告知家长，患儿不要吃甜食，这里的甜食包括了甜点、软饮料、糖果、冰淇淋、蛋糕等，甚至一些甜的水果，这是为什么呢？广州中医药大学第一附属医院儿科廖永州副主任医师今天为读者来解答。

原因一：高糖会刺激咽喉。甜食含有糖分过高，过高的糖分会刺激我们的咽喉部产生不适，刺激咳嗽增多，会影响患儿进食、睡眠和活动。

原因二：甜食不利于排痰。咳嗽常伴有痰液，脾为生痰之源，甜食容易碍滞脾胃，使脾胃运化水湿的功能受到影响，则水湿凝聚成痰，痰液上聚于肺脏，就出现痰鸣漉漉，迁延不愈，对于咳嗽能力差的小儿可能会出现痰堵气道而窒息的危险情况。

知多D：有些止咳药为何越喝越咳？

上面两点也为我们解释了为什么一些患儿在服用一些止咳化痰的成药后咳嗽反而加剧，因为小儿服药困难，为改善口感，止咳化痰类的成药经常以糖浆的形式存在。因此患儿在咳嗽期间，我们建议饮食要清淡，少吃或不吃甜食，这对于患儿的咳嗽是大有帮助的。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 江美容 欧阳学认）

(责编：许晓华、李轶群)


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