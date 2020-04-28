海陆空全方位防控境外疫情输入

人民网北京4月27日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

3月21日以来，全国共报告107例境外输入病例的关联病例，占报告的本地确诊病例的88.4%。国家卫健委疾控局监察专员王斌强调，对所有的入境人员要坚持做好14天集中医学观察。

截至4月26日，17家国内航空公司和24家国外航空公司，分别执行来自日本、韩国、美国等36个国家的国际定机客运航班和临时航班417班，运送入境旅客82640人。中国民用航空局飞行标准司副司长韩光祖介绍，国家民航局与国家卫健委、海关总署联合发布了《关于进一步明确国际运行机组人员疫情防控相关事宜的通知》，防控境外疫情输入。

海运是全球贸易的命脉，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，在船舶抵达入境港口时，海关在指定地点对其登临检疫。船舶靠港后，对入境下船船员全部实施核酸采样检测等。

我国陆地边境线长约2.2万公里，与15个国家陆地接壤。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，国家移民管理局与周边邻国主管部门联合加强口岸和边境巡逻管控，相互通报非法越境的活动线索，严防人员、车辆、船艇等非法越境。

另悉，截至4月26日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例723例，其中重症病例52例；累计治愈出院病例77474例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82830例，现有疑似病例10例。当日新增确诊病例3例，其中2例为境外输入病例；新增疑似病例5例，其中4例为境外输入疑似病例；新增无症状感染者25例，其中境外输入1例；当日新增治愈出院病例80例。湖北首次无现有确诊和疑似病例报告。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 02 版）