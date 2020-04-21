经陆地边境输入风险上升

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，4月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中8例为境外输入病例。近一周来，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升，已有入境城市出现本土关联病例，进而引发聚集性疫情。

最新疫情数据显示，4月19日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中8例为境外输入病例，4例为本土病例（黑龙江3例，内蒙古1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入疑似病例（上海2例）。

境外输入现有确诊病例841例，含重症病例43例，现有疑似病例39例；累计确诊病例1583例，累计治愈出院病例742例，无死亡病例。

当日，湖北无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例；新增治愈出院病例4例，现有确诊病例105例，其中重症病例20例，均为武汉病例。

当日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者49例，其中境外输入无症状感染者5例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察58例，其中，境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者990例，其中，境外输入184例。

米锋表示，近一周来，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升，已有入境城市出现本土关联病例，进而引发聚集性疫情。要坚决守牢重点城市和口岸疫情防控关口，提高检测能力，加强医疗救治，补上短板漏洞，强化个人防护，阻断疫情传播。（记者 任敏 张航）