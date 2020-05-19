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口岸城市加强疫情监控

守好国门 严防输入

2020年05月19日08:28 来源：人民网－人民日报

本报北京5月18日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制18日召开发布会，介绍口岸城市疫情防控工作情况并答记者问。世界卫生组织的数据显示，5月17日，全球单日新增确诊病例超过10万例，累计确诊病例超过452万例。我国防控疫情输入压力持续加大。

3月5日，上海确诊了首例境外输入的病例。“上海是我国年出入境人数最多的口岸城市之一。为了做好‘外防输入’工作，上海市不断强化海关和各区之间的联防联控，无缝衔接，实现闭环管理。”上海市疾控中心主任付晨介绍，疾控队伍及时掌握入境人员的信息和海关初步流调信息，研判分析，尽早发现一些可疑的病例，在最短的时间内落实防控措施；对机场开展现场消毒隔离和个人防护的技术指导，避免出现交叉感染。截至5月17日，上海市累计隔离入境人员超11万人，其中确诊326例，没有发生由境外输入病例引起的本地传播。

付晨表示，下一步，上海将不断强化“外防输入”“内防反弹”的各项措施，实施全链条的封闭管理。

广西壮族自治区的边境线长达1020公里，入境口岸达9个，防范陆地边境疫情输入压力较大。广西壮族自治区卫生健康委副主任、党组成员庞军介绍，广西在入境筛查环节严格落实健康申报、体温检测以及医学巡查，对可疑人员严格实施流行病学调查和医学排查，以及实验室检测排查，对“四类”人员严格落实转运、隔离和留观等措施。严格落实入境交通工具100%的登临检疫，入境人员100%核验健康申报卡、体温检测、开展流调、采样检测、集中隔离医学观察。3月18日至今，广西陆路口岸累计入境人数达到4765人，全部开展了核酸检测和集中医学隔离，没有检出阳性病例。

庞军说，广西对110个抵边村屯进行全天候巡逻，实行网格化、地毯式排查。设置509个疫情防控卡点，对边境通往内陆的人员和车辆实行精准拦截。

据介绍，截至5月17日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例82例，其中重症病例8例；累计治愈出院病例78238例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82954例，现有疑似病例4例。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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