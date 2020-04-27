每年新增乳腺癌30万人 多学科治疗避免“一刀切”

近日，中国临床肿瘤学会常务理事、江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅表示，目前，全国每年新增乳腺癌患者近30万人左右，国内外正尝试通过多学科联合诊疗，设立多学科联合诊疗门诊，进行疑难病诊治，提高患者治愈率。

乳腺癌在我国女性恶性肿瘤中，发病率高居榜首，也是全球女性健康的头号敌人，发病率为42.57/10万。殷咏梅表示，乳腺癌有很多诱因，如月经初潮年纪小于12岁，大于55岁才到更年期的暴露在雌激素环境时间较长的女性；未婚、未育、晚育、未哺乳的女性，服用外源性激素的女性；因淋巴瘤曾经胸部接受过放疗的女性，这些女性患乳腺癌的风险都比较高。而家里有1—2位近亲属患有乳腺癌，并且在年轻时发病，这样的女性也需要定期进行相关检查。

“乳腺癌还与体内的雌激素水平升高有关，例如工作压力大、节奏快，情绪管理有问题，都有可能诱发乳腺癌；而睡眠过少、饮酒过量也会增加患乳腺癌的风险。”殷咏梅说，肥胖也被许多研究证明，是诱发乳腺癌的高危因素之一。

随着现代医学的发展，目前，多学科联合诊疗成为国际上积极倡导的一种新型诊疗模式，该模式通过来自多个学科经验丰富、技能突出的专家组成专家团队，提出最佳的诊断和治疗建议及意见。

近日，在江苏省人民医院与上海多家医院的多学科联合诊疗团队联合举行的“乳腺癌多学科规范诊疗能力建设项目”全国首场云课堂中，殷咏梅表示，作为国家乳腺癌多学科治疗规范化示范中心，江苏省人民医院的乳腺癌多学科诊疗团队，建立了全院联合会诊、科室间会诊、单病种多学科联合诊疗、疑难病会诊、多学科联合诊疗门诊、多学科联合诊疗查房6种模式，并成立了乳腺癌、胃癌等多学科多病种诊疗中心，建立了多学科综合诊疗模式。

“例如，以往遇到乳腺癌腋窝淋巴结阳性的病人，外科医生可能直接开刀，但建立了多学科联合诊疗模式后，医生团队先进行影像和乳腺肿块以及淋巴结活检穿刺等病理检查全面评估，再决定是先行辅助治疗还是手术后辅助治疗。”殷咏梅表示。（金凤）