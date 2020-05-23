杨跃：多学科协作会诊平台让更多患者获益

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，北京大学肿瘤医院原党委副书记、胸部肿瘤中心主任杨跃做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，杨跃表示，多学科协作会诊平台无偿为患者提供治疗方案，让更多患者获益的同时，也为年轻医生提供了很好的学习机会。

近年来国家对于多学科诊疗越来越重视，各部委也相继出台了文件并提出了相关要求。杨跃介绍，自2007年，北京大学肿瘤医院便搭建了多学科的会诊平台，经过多年的探索与发展，2016年5月成立了胸部肿瘤中心，进一步完善和提高了平台的服务能力。

首先，平台汇聚了内科、放疗科、胸外科、病理科、放射科等多学科专家共同讨论，于固定时间段无偿向患者提供治疗咨询，减少患者挂号时间和费用的支出，将最新的，最标准化的治疗方案和治疗模式介绍给病人，同时将讨论内容开放给患者家属。在患者治疗方案探讨过程中，让年轻医生与进修医生参与进来，对各学科专家进行监督，并让年轻医生和研究生跟老专家们共成长。

其次，平台免费向患者开放，为老百姓谋福祉，确保做到“惠民、利民、便民”，减少患者“因病致贫、因病返贫”情况的发生。针对无偿会诊服务如何保障医务工作者权益，杨跃认为，医务工作者均有无私奉献精神，让病人获益，有利于老百姓，是医务工作者的初心。

按照一带一路沿线，平台的诊疗模式、专家也覆盖到了内蒙古、青海、新疆、福建、广州等地区，专家一起在平台分享病历和诊疗病历。同时，每年有一次国际的诊疗模式活动，活动也是一带一路到我们的周边国家，比如蒙古国、哈萨克斯坦、俄罗斯、尼泊尔等，活动逐步也在与欧美的专家进行互动分享，确保平台的活动能切实达到惠民的效果。

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