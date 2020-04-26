干预同型半胱氨酸未必一定设置切点

同型半胱氨酸(homocysteine，Hcy）水平升高作为心脑血管病的独立危险因素，和高血压、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟等一样受到广泛关注，尤其当合并高血压时，两者共同作用，对脑卒中的影响明显。

但对于Hcy干预的切点，是选择10mol/L还是15mol/L，目前尚存分歧，哪个更为合理？或者两者都存局限？如何看待Hcy干预切点的设置？

2020年4月28日 星期二 16:00-16:40，“人民好医生”客户端将邀请国家心血管病中心高血压专病医联体副理事长、南昌大学第二附属医院主任医师李萍教授进行视频直播，探讨关于同型半胱氨酸设置干预切点的问题。

专家介绍：

李萍，南昌大学第二附属医院心血管内科副主任兼高血压和结构性心脏病区主任、教育部心血管介入治疗技术与器械工程研究中心副主任、国家心血管病中心高血压专病医联体副理事长、中国心胸血管麻醉学会心血管基层委员会副主任委员、中国医师协会高血压专业委员会常委、中国心胸血管麻醉学会精准医疗分会常委、中国医疗保健国际交流促进会难治性高血压与周围动脉病分会常委、中国高血压联盟理事、中国医疗保健国际交流促进会高血压分会常委、中国医师协会高血压质控管理工作委员会副主任委员、江西省研究型医院学会高血压血管病分会主任委员、江西省睡眠医学会心血管病专业委员会主任委员、江西省心衰联盟执行主席、江西省医学会心血管病分会常委等。

擅长：各种心血管病疑难杂症的诊治，主攻方向为高血压诊疗及心脏起搏和心脏电生理。

出诊时间：周一全天

没有高血压病史，体检发现同型半胱氨酸发现偏高怎么办？

1、适当多吃绿色蔬菜、水果、肉蛋、豆类等食物；

2、少吃肥肉、海产品等，这些食物富含蛋氨酸，进入人体后会转化为同型半胱氨酸；

3、戒烟限酒、控制食盐摄入、适度运动；

4、药物治疗：对于中重度高同型半胱氨酸血症者，在调整饮食的同时，还可在医生指联合服用叶酸、维生素B6、维生素B12等。

5、定期复查：建议至少每半年复查一次，根据结果调整饮食或治疗方案。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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