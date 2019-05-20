中日医院毛发专病医联体举办“5·18我爱发”护发日义诊活动

发挥医联体的公益性的社会功能和责任，为广大发友提供规范的诊疗服务，近日，中日医院毛发专病医联体举办了“5·18我爱发”护发日大型义诊活动。中日医院毛发医学中心是本次护发日大型义诊活动发起单位，中日友好医院党委书记周军、党委副书记兼纪委书记丁晶宏，中国整形美容协会曹德全副秘书长，中日友好医院医改和医疗发展办公室贾存波主任、中日友好医院西区综合办姜凯主任等领导出席启动仪式，毛发医学中心杨顶权教授团队和网络报名的80余名发友参加启动仪式，全国毛发专病医联体30余家单位同期或择期参与本次义诊和科普活动。

在义诊活动启动仪式上，中国整形美容协会中医美容分会会长、中日友好医院皮肤病与性病科副主任、毛发医学中心主任杨顶权教授致开幕词。他提出，毛发疾病是常见多发病，患者多、市场需求旺盛，但一直以来缺乏规范诊疗，急需有条件的公立医疗机构开展毛发专病的诊疗服务，缓解毛发疾病日益旺盛的市场需求，引领行业规范发展。

中国整形美容协会曹德全副秘书长向义诊活动的顺利开展表示祝贺。他指出，我国毛发相关的产业发张迅猛，已经成为医美行业的重要增长点，并且每年以30%的速度增长，市场快速发展的同时，一定要注意规范和守法经营，中日医院毛发专病医联体参与这个新兴行业，可以提升行业的服务能力和服务水平，本次“5·18我爱发”护发日大型义诊活动开创全国30余家医联体单位同步进行，活动的立意、形式、内容都很有新意，是广大毛发患友的福音。

中日友好医院党委书记周军代表医院致辞欢迎。他强调，中日医院在推进分级诊疗制度、建设医联体工作中进行了积极有益的探索，率先尝试建立呼吸等专科医联体，又创新性地组建了全国首家毛发专病医联体，覆盖了全国各省区市200余家二三级医疗机构，旨在搭建技术平台，推动毛发医学发展。本次活动得到各医联体成员单位的积极参与，在国内形成了较强的影响力和辐射力，在专业技术、远程会诊、定期帮扶、专病医师培训等方面引领着行业的发展潮流。最后周书记指出，在毛发市场巨大需求影响下，在更多公立医疗机构参与下，毛发专病医联体发展前景不可限量。

随后，进入媒体互动和发友提问环节，杨顶权教授从毛发疾病的发病原因、发病人群和发病特点等方面回答了媒体和发友的提问。提问结束后，杨顶权教授就头皮健康管理话题，对现场的发友进行科普宣教。随后，杨顶权团队和医联体单位在各自现场为发友们免费做毛发镜检查和义诊。