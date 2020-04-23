生来“自带”新冠病毒抗体，能否为宝宝筑起健康屏障

新冠肺炎孕妇治愈后分娩，送给宝宝的一份重要礼物也许就是新冠病毒IgG抗体。4月8日，内蒙古唯一一位感染新冠肺炎孕妇治愈近两个月后，顺利生下一名女婴。母女二人经过两次新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。婴儿出生后，鄂尔多斯市中心医院在该婴儿的血液中检测到了新冠病毒IgG抗体。

新生儿携带抗体或有个体差异

“人体有五种免疫球蛋白，分别为IgG、IgA、IgM、IgD、IgE。人体在被病毒感染后，会产生一系列的变化来抵御这种入侵，最早出现的是IgM抗体，但IgM维持时间短，会很快消失，在血中持续数日至数周。一般感染病毒两周后，IgG抗体会出现，它也是人体最重要的抗病原微生物抗体。”中国福利会国际和平妇幼保健院产前诊断中心主任王彦林告诉科技日报记者。

王彦林介绍，人体有很多膜构成的屏障，只有分子量小的蛋白才能通过，IgG分子量非常小，是抗体中分子量最小的一种，所以可通过胎盘输给新生儿，一般在新生儿体内存活的时间比较长，可以保护新生儿在出生后六个月内免受病毒感染，有的抗体甚至可以终身携带；而IgM抗体是抗体中分子量最大的一种，无法通过胎盘屏障抵达新生儿体内。

孕产妇患新冠肺炎治愈后，是否一定会把抗体传递给婴儿？“目前出生后携带新冠病毒IgG抗体的新生儿，只有有限的案例，所以还不确定。也有研究发现，虽然母亲感染了新冠病毒，但新生儿血液中的IgG抗体检测是阴性的，这可能有个体差异。”王彦林说。

江苏省人民医院产科主任医师韩平则认为，孕产妇新冠肺炎治愈后，理论上会产生抗体，但孕产妇的感染时间、分娩时间、抗体存续时间及抗体量有个体差异，这些都会影响免疫能力。

“自带”抗体的新生儿也要提防感染

新生儿一出生，便从妈妈体内获得了新冠病毒IgG抗体，相当于有了第一道健康屏障。南京市第二医院感染二科主任池云告诉科技日报记者，体内如果曾有IgG抗体，那么再次遇到病毒时，体内因为有该抗体的“模板”，就会很快再次复制出该抗体，提高身体的免疫力，“有些抗体在人体生成后，人体就不会再被同种病毒感染，例如水痘或者麻疹病毒，但也不排除人体免疫力降低时又感染。”

但新生儿有了新冠病毒IgG抗体，是否意味着终生不会再感染新冠病毒？“理论上是这样，体内如果有抗体，那么感染的几率会减低，但是也要考虑这个抗体会存留多久，即便在存留期间，如果遇到大载量的强势病毒入侵，二者互斗谁完胜，也不能确定。”韩平表示，目前的病例数很有限，也并不是每个新生儿都做了跟踪，所以是否会感染病毒不太确定。而新生儿体内抗体是从母体获得的还是自身被感染后主动产生的，也需要根据母体感染、分娩时间、胎儿体内抗体种类等因素甄别分析。

王彦林认为，抗体是否能形成终身免疫，对不同的病毒也有不同的反应，例如口唇性和生殖器的疱疹病毒，都会复发。而目前对于新冠病毒IgG抗体的研究，还需要更多证据支撑。

南京市妇幼保健院产科主任丁虹娟则认为，如果新型冠状病毒发生变异，新生儿也存在再次感染的可能。

新冠病毒能否通过母婴直接传播未有定论

目前，新冠病毒是否能通过母婴直接传播，还缺乏明确结论。王彦林认为，目前的临床资料还不够完善，例如是什么原因进行剖宫产手术，当时是否有临产发动，如果有发动，那么胎盘会破损，就会出血，血液会进入羊水里，而婴儿会吞咽羊水的，这些都会导致新生儿感染新冠病毒，而非真正的母婴垂直传播。“只有在脐带血、羊水、胎盘、宫腔所有的感染指标都呈现阳性时，才能说存在母婴传播。”

不过，在王彦林看来，目前婴幼儿感染新冠病毒的病例并不多，大家不必担心，这也有可能是与新生儿的病毒受体发育不完善有关，病毒因为找不到侵入人体的“靶点”，所以无计可施。（金凤）