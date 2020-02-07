新生儿感染系母婴传播？专家：产妇分泌物接触感染可能性更大

人民网北京2月7日电 （李轶群）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。就武汉儿童医院确诊2例新生儿患有新型冠状病毒肺炎的情况，中华医学会感染病学分会主任委员，北大第一医院感染疾病科主任王贵强表示，初步判断新生儿接触感染的可能性更大，这部分还需要进一步的研究。

王贵强指出，新生儿感染冠状病毒这个病例给大家带来一个思考，新冠脑炎是否有垂直传播的问题，母婴传播的问题，通过胎盘传播等等。但目前数据还不充分，分娩过程中产妇的分泌物等会和新生儿有接触，新生儿感染新冠肺炎，接触传播可能性更大。

王贵强表示，冠状病毒主要存在于呼吸道，个别在肠道中可以查到核酸。血液中核酸检测的阳性率并不高，如果是母婴传播，通过胎盘屏障这种母婴传播，血中病毒要很高才可能造成垂直传播。现在还没有定论，现在初步判断新生儿接触感染的可能性更大，这还需要进一步的研究。