喝完含糖饮料之后，身体会发生哪些变化？

尽管内心经历过千万次挣扎，但无论是谁恐怕都很难拒绝含糖饮料带来的幸福感，大概是因为：无论是生理还是心理上，大家都喜欢甜的感觉。甜的感觉从何而来，秘诀在于其中的添加糖，添加糖是在食品烹调和制作过程中人为添加的糖，主要包括白砂糖、绵白糖、红糖、冰糖、麦芽糖以及天然存在于蜂蜜、糖浆和果汁中的糖分。

糖类是我们生活中经常会碰到的一种物质，它的主要生理功能有：1.储存和提供能量；2.构成机体组织与重要生命物质；3.节约蛋白质作用；4.抗生酮作用；5.解毒作用。

有很多人把含糖饮料当水喝，这样会增加发生龋齿、肥胖及2型糖尿病的风险。人体摄入过量简单糖类之后身体会发生哪些变化呢？大部分人首先想到的应该就是血糖，今天我们换个方式，以含有果葡糖浆的含糖饮料为例，通过科学小实验来观察一瓶含糖饮料能让我们的血糖发生什么样的变化。

实验思考：1瓶500ml的含糖饮料能让身体产生什么样的变化？

实验材料：1瓶无辜的500ml含糖饮料、1个血糖仪、1个健康的成年女性

实验过程：1、清晨测空腹血糖结果显示：4.7mmol/L；

1. 记住第一口含糖饮料喝下的时间，喝完500ml，随后于30分钟后测量血糖；

2. 结果显示：8.9mmol/L（30分钟）。

本次实验中含糖饮料的配料前三位是水、果葡糖浆、白砂糖，其中每100ml中就有11g左右的糖，一瓶500ml的饮料含糖约55克。当然这只是个科学小实验，在临床上有更科学和严谨的测试方法，同时也是确诊糖尿病的重要方法。

本次实验中受试者在喝了含糖饮料后出现了血糖较大幅度的波动，血糖峰值出现在了30分钟左右。试想一下，如果我们喝白开水呢？血糖会有如此大的波动吗？（除非低血糖患者）。因此中国营养学会一直建议大家多喝白开水，而不是含糖饮料，不要以饮料水代替白开水。

我们日常生活中经常能接触到的饮料大部分含糖量在8%~11%左右，但由于我们一般喝饮料起码是在500ml左右，有的一天喝上个1000ml也不稀奇，这样算下来喝一瓶含糖饮料不仅相当于吃了一小碗白米饭所摄入的能量，而且很容易就超过了中国居民膳食指南里所建议的每天添加糖的摄入不超过50g。如果喝两瓶1000ml的话，那就严重超标。

另外，家长更应该以身作则养成良好的饮食习惯，告知儿童多喝含糖饮料对健康的危害。对于儿童，中国居民膳食指南里所建议的每天添加糖的摄入不超过25g。所以，尽量选择多喝白开水，不要因为短暂的甜最后变成让自己的身体吃苦。

本文由中国科普作家协会医学科普专委会主任委员王韬进行科学性把关。