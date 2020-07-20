饮料能代替水吗？小心诱发这些疾病

夏天是场冰与火的修行，再烦躁的心情，也会在甜甜的彩色饮品面前平静下来。于是各式各样的饮品成为不少年轻人和小孩子的防暑神器，导致白开水的摄入量大大减少。那么饮料能够代替水吗？经常喝饮料对人体有哪些影响呢？

水对人体的重要性

首先，水是生命之源，富含人体必需的矿物质和微量元素，能够很好地被人体吸收，是人体最不可缺的物质。人体摄入的饮用水可以调节体温、保护细胞、润滑关节，能够输送营养到身体的每个细胞，并将废物排出体外，从而有助于维持细胞的新陈代谢，促进消化，改善便秘；水分经过大肠和小肠吸收后，进入毛细血管或淋巴管，成为血液的重要组成流入心脏，最后由心脏输送到全身各个组织。

其次，成年人机体组织中水分占60%~70%。人体内缺乏水分会导致体液失衡，血液的浓度增加和pH值降低，从而影响新陈代谢的正常进行，会诱发超重、高血压、糖尿病、过敏、哮喘等多种疾病。

经常喝饮料的影响

血液中90%的成分来源于水，在一定程度上，“水质决定血质，血质决定体质”。有些人会通过喝大量的饮料来补充水分，然而，并不是所有饮料，对身体都是有益的。

1.含有糖分和添加剂的饮料

大部分饮料是将饮用水、糖分、果汁或添加剂混合成一定比例进行勾兑的，一方面能够丰富水的口感和味道，起到解渴作用；另一方面，颜色亮丽的饮料更能吸引顾客的注意。但是长期饮用此类饮料，容易导致糖分摄入过多，加重身体消化负担。人们容易产生饱腹感，从而降低食欲，导致营养失衡，影响身体发育，诱发超重、糖尿病、高血压等疾病。

2.含有碳酸的饮料

碳酸饮料中含有磷酸盐和大量二氧化碳成分，长期饮用会影响人体钙元素的吸收，不利于人体骨骼发育，诱发缺铁性贫血等症状。此外，健康的人体多呈弱碱性，血液中的酸性物质过多不利于血液循环，会导致人体免疫力下降。

本文由科信食品与营养交流中心科学技术部主任阮光锋进行科学性把关。