眼睛太突出怎么办？你可能犯了这种病

戴眼镜久了的人通常会发现，自己的眼睛发生了不同程度的变形，最明显的就是眼球有些突出。然而，如果你的眼球突出到了给人一种怒目圆瞪的感觉，那就要小心了，因为你可能患上了甲状腺相关性眼病。

甲状腺相关性眼病是一种自身免疫性的眼眶炎症性疾病，一般多发于女性，而且随着年龄增大呈现严重程度增加趋势。该病常伴有甲状腺功能异常，如甲状腺功能亢进症、甲状腺切除手术等。

那么，我们应该如何判断是否患有甲状腺相关性眼病呢？主要表现为：

1、眼睑裂隙增宽，少瞬和凝视。

2、眼球向内侧聚合不能或欠佳。

3、眼向下看时，上睑由于上睑板肌的紧张牵制，不能随眼球下落，因而露出一定范围的角膜上部的巩膜(白眼珠)。

4、眼向上看时，前额皮肤不能皱起。

5、严重者眼球固定，眼睑不能闭合，复视、角膜溃疡，甚至失明。

因为具体机制不详，甲状腺相关性眼病目前缺乏有效的根治手段，需要进行长期的观察与随访，及时对症处理。急性期需要使用激素治疗，稳定期眼球突出明显、视神经病变等可采用眶减压手术等。如果视力出现明显的下降与角膜溃疡时，内镜下眶减压手术可以达到很好的对症治疗效果。

对于甲状腺相关性眼病患者而言，想要避免病情恶化，必须注意以下几点：

第一，戒烟(包括二手烟)，吸烟是目前比较公认的危险因素。若有甲亢，需食用无碘盐，少食海产品。

第二，注意避免甲状腺功能波动。甲状腺相关性眼病加重的患者，常伴有甲状腺功能的异常波动，需遵医嘱按时按量服用相关药物，切忌自行加量或减量。

第三，规律作息，尽量避免熬夜。

第四，注意观察睡眠时眼皮情况，尽量避免睁眼睡觉。如有睁眼，可考虑用红霉素眼药膏涂眼封闭或者使用湿房镜等保护。

第五，定期检查眼压，避免眼压异常继发视神经病变等。

本文由天津市宝坻区人民医院眼科副主任医师贺玮进行科学性把关。