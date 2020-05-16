专家呼吁：对新冠肺炎患者给予充分的关心和爱护

人民网北京5月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，我国新冠肺炎患者康复出院后，会有一系列指导方案针对性进行相应的康复。

首先，第七版诊疗方案明确提到，新出院的病人要居家隔离14天，因为有些病人出院后2周之内可能会有潜在的传染风险，甚至所谓再检出核酸等问题。同时，要求第2周、第4周到医院复诊，进行常规检测，包括影像学、肺功能检查等。

第二，一般病人的康复。轻症的病例，包括轻型的、普通型的病人，大部分出院以后都预后良好，不需要特殊的康复，只是动态随访、观察就可以了，对于重症病人，需要一系列的随访机制。

一是本身肺功能恢复的比较慢，甚至有个别病人可能会有肺纤维化的发生发展，所以对这部分病人要进行系统的医学观察。

二是有基础病的，很多出院比较晚的老年人有基础病，需要针对基础病进行进一步诊断和治疗，需要相应的定点医院来收治这些患者治疗基础病。

三是长期的随访，因为还没有新冠病毒感染长期愈后资料，SARS短时间损伤以后个别病人会有纤维化现象，新冠病毒感染同样可能有潜在的长期风险，所以需要通过长期随访进行相应观察，对此卫健委发布了一系列管理规范，指导对这部分患者的长期随访。

另外，除了医疗随访，还需要强调对病人的心理疏导，要尽快帮助他们融入社会，融入到正常的工作和生活中，不能有歧视。病人有时候心理有负担，会产生焦虑等，所以出院后应该由心理医生定期进行心理疏导和进行电话随访等，公布心理咨询电话，保证能够得到很好的心理恢复。

王贵强呼吁，希望社会、单位对新冠肺炎患者给予充分的关心和爱护，使他们尽快恢复正常的工作和生活。