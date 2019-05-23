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中国积极应对全球突发公卫事件

2019年05月23日08:43 来源：健康报网

5月21日，世界卫生大会甲委员会第二次会议在瑞士日内瓦万国宫举行，各国围绕突发公共卫生事件的防范和应对进行了交流。中国代表团成员、国家卫生健康委卫生应急办公室监察专员张国新表示，愿意分享中国在卫生应急领域的经验，与各国携手维护全球公共卫生安全。

张国新表示，世卫组织在刚果（金）埃博拉病毒病疫情和也门霍乱疫情的应对措施，因当地社会和政治动荡、应急经费短缺等问题而受阻，中方对此表示关切。世界卫生组织在2018年突发卫生事件领域的工作卓有成效，为有效应对全球化背景中的突发卫生事件，中方建议世卫组织加大支持会员国力度，尤其是支持低收入国家建立强有力的、有适应能力的卫生系统。

针对《〈国际卫生条例（2005）〉实施情况年度报告》，张国新提出，在《国际卫生条例（2005）》规定的监测和评价框架下，年度报告、联合外部评估、行动后审查和模拟演练方式得出的结果具有良好的一致性。他建议，对受评国家核心能力建设行动计划的改进落实情况给予持续关注，充分调动各方资源，为核心能力相对薄弱的国家提供具有指导性、针对性、实质性的支持。在对《世卫组织突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会的报告》发表建议时，张国新表示，应尽快研究落实具体的改进举措，尤其要优化突发卫生事件日常管理和应对流程，提升行政效率，确保按时实现突发卫生事件规划既定目标。（首席记者姚常房）

(责编：许心怡、崔元苑)


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