专家：重型患者中西医综合治疗有效率约92.5%

人民网北京4月17日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情中医药防控工作进展和成效举行发布会。北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安表示，经中西医综合治疗的80例重型患者，综合治疗有效率约92.5%。

针对重症和危重症患者的救治，中医药起到何种效果？叶永安介绍，新冠肺炎疫情期间，中医药专家制定了三版重症、危重症诊疗方案，推荐4个方剂和8个中药注射剂，在重症及危重症救治中均发挥良好作用，包括减缓、阻止重症向危重症转化，促使危重症转为普通症，提高治愈率，降低病死率。

“依据湖北省中西医结合医院的救治经验，中医及中西医结合治疗的病人症状均有明显好转。”叶永安说，一般病人发热、乏力、咳喘缓解率均在90%以上，体现了综合救治有效阻止重症向危重症转化的效果。

“通过中西医结合的综合治疗后的危重症患者，能够有效改善肺功能，纠正休克，改善患者感染状态，为部分插管患者拔管提供有利条件。”叶永安举例，例如经治的7例ICU危重症患者，其中2例经中医药治疗后，顺利拔管脱机；3例感染性休克患者用中药综合救治后，在西医治疗基础上，感染得到明显控制，血压保持平稳。