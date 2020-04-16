全国工商联：疫情期间新经济、新业态、新产业加速发展

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联研究室副主任涂文表示，调查研究、建言献策是工商联履行职能、发挥作用的一个基本内容和基本方式，目的就是为了推进民营企业的政策体系不断优化和完善。早在大年初一，全国工商联就组成50人工作专班全力投入疫情防控有关工作，同步部署了有关调研工作。

涂文称，这一段时间以来，全国工商联采用了多种渠道多种方式，克服疫情影响，创新调研形式，对民营企业的运行状况和对民营企业家的思想状况进行广泛深入的调研。

涂文介绍，一是开展线上调查。从1月底2月初到4月上旬，每隔10天就通过全国工商联的民营企业调查系统开展线上调查，这四次调查总计参与问卷填报企业数超过8万家，对民营企业受疫情影响情况，抗击疫情政策落实情况，复工复产进展情况，受海外疫情影响情况等方面做了比较直接、比较及时、比较真实的反映。

二是开展了广泛深入的访谈。全国工商联会领导带头，机关干部直接参与，采用微信、电话等方式与3000多名企业家保持密切联系、开展访谈，对他们的思想状况变化进行密切的关注，也进行及时的疏导。

三是开展了案例跟踪和剖析。从3月下旬海外疫情蔓延以来，收集整理200多个民营企业海外投资项目和民营外贸企业案例，密切关注海外疫情影响情况。

四是进行专题研究。组织工商联系统力量，包括各级工商联的力量，包括全国工商联智库委员会各类专家的力量，分专题进行了政策研究。

涂文表示，在上述调研基础上，全国工商联向有关部门报送材料300多篇，为有关政策的出台提供了一些参考素材。根据这些调研结果，总体上我们认为疫情对民营企业的冲击在短时间内还不能够完全消除。餐饮、住宿、文旅、外贸、境外投资等领域，尤其是小微企业可能还会受到持续加重的影响，生存压力还会加大。但是我们也看到疫情期间的新经济、新业态、新产业在加速发展，在线办公、生鲜电商、教育培训、互联网视频等领域的民营企业在逆势增长。这表明了民营企业是社会主义市场经济当中有活力、有灵性的一支力量，有着很强的应变能力。

涂文强调，全国工商联将继续在三个方面做好工作：一是密切跟踪监测企业的运行状况，及时反映企业意见诉求。二是配合有关职能部门做好推进政策落实工作，增强企业的政策获得感。三是创新做好企业服务，帮助企业渡过难关，加快复工复产。