全国工商联：各地各类商会积极行动 一手抓防疫一手抓复工复产

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联研究室副主任涂文表示，商会是工商联的基层组织和工作依托，也是工商联服务引导民营企业的重要抓手，全国工商联目前有31家直属商会，各级工商联还有所属商会近5万家。

涂文介绍，疫情发生以来，在全国工商联的组织领导下，各类商会一手抓疫情防控、一手抓复工复产，做了大量工作。

涂文表示，一方面，商会组织动员会员企业参与疫情防控。1月21日全国工商联直属医药业商会发出倡议，随后30家全国工商联直属商会也发出号召，组织动员会员企业参与捐款捐物、驰援疫区。全联环境服务业商会的会长企业，组织在湖北的9个污水项目公司坚守岗位，做好阻断污水传染的工作。同时，全国各地各类商会都积极行动起来，重庆工商联餐饮商会组织动员会员企业捐款捐物，对口支援湖北孝感。江苏省江阴市的祝塘商会，组织医药类的会员企业，在第一时间召回本地员工加班加点生产医药防疫物资。

涂文介绍称，另一方面，商会还引导帮助会员企业，克服疫情影响，协调解决招工难、防疫用品采购难以及物资调配难等问题。截至4月9日，全国工商联直属商会会员企业复工率达到80%，复工企业的复产率达到63%。全国工商联的家具商会会长企业月星集团对所有环球港及月星家具商场都实行了“两免三减半”措施。温州阳新商会还组织了3批28班次的点对点一站式的专车，将700余人顺利接回了温州。宁波市的镇海区骆驼商会在本地党委政府的组织领导下主动承接园区的小微企业复工验收备案工作。