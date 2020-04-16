工信部：全国中小企业复工率为84% 四举措推动复工复产

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，根据工信部对部分云平台大数据监测显示，4月15日，全国中小企业复工率为84%。

秦志辉介绍，我国中小企业和民营企业虽然是两个概念，但是高度重叠，内涵所指的对象基本一致。中小企业是按规模划分的，民营企业是按照所有制性质划分的，但是这两个所指的对象是高度重叠一致的，也就是说中小企业里面绝大部分是民营企业。

秦志辉对当前，中小企业复工复产呈现的特点做了以下几方面介绍：一是从行业看，第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业的复工率高于生活性服务业。特别像住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业等，大家所关注的受疫情影响的行业，复工率相对较低。

二是从地区看，各地区的复工复产率呈现齐头并进的趋势，25个省份的复工率超过80%，湖北省近日也呈现出快速上升的势头。

三是从企业类型看，“专精特新”中小企业的复工率高于中小企业整体水平。规模越大复工复产率越高。从这个角度看，微型企业复工复产难度较大。

秦志辉指出，随着疫情在国外的加速蔓延，市场需求下降，订单减少也成为当前中小企业反映比较突出的问题。

秦志辉介绍，下一步，推动中小企业复工复产，工信部主要考虑以下四点：一是推动政策落地落实落细。国家出台了很多政策，要把这些政策确实落下去，让企业有获得感。同时，及时总结推荐各地的经验和做法。

二是推动龙头企业发挥作用。带动产业链上下游配套的中小企业协同复工复产，从而促进大中小企业融通发展。

三是推动数字赋能中小企业。实施中小企业数字化赋能专项行动，引导中小企业走“专精特新”发展道路，形成优质企业梯度培育体系，培养新增量、新动能。

四是推动公共服务体系支撑有力。中小企业工作涉及到方方面面，量大面广，需求多样，服务体系的建设是促进中小企业发展的重要工作内容，发挥服务体系作用，助力中小企业复工复产，是着力要加强的一方面工作。