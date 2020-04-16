工信部：全国规模以上工业企业平均开工率达99%

人民网北京4月16日电（许心怡）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，按照党中央、国务院决策部署，各地区各部门出台了一系列政策措施，精准有序推动制造业复工复产取得了阶段性成效，截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达到94%。

许科敏指出，当前境外疫情快速扩散蔓延，制造业复工复产出现一些新情况、新问题，国际国内市场需求不足、企业生产成本上升、资金周转困难、国际人流物流不畅造成已复工复产的企业面临再次减产停产的风险，产业链、供应链的稳定受到一定冲击。

许科敏介绍，工信部按照以大带小、上下联动、内外互动的思路，针对制造业复工复产中的问题进一步采取措施，推动产业链协同复工复产。一是激发内需市场活力，发挥“互联网+”的作用，拉动轻纺、家电、汽车等传统消费，积极支持发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公等新模式新业态，带动智能终端消费以及服务的消费。加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设，加快工业、通信业重点项目的开工建设，跟踪抓好重点外资项目的落地。

二是畅通产业链循环，持续梳理重点领域龙头企业及其核心配套企业名单，动态调整、压茬推进，协调解决企业遇到的实际问题，打通难点、堵点，让产业链有效“转”起来，带动产业链上下游、中小企业共同发展。

三是抓好重点地区重点行业复工复产，发挥工信部驻工业大省工信部门复工复产联络员的作用，加强上下联动、跟踪服务，稳定工业经济运行的基本面。对受疫情影响较大，中小企业集中的纺织服装、电子信息、汽车零部件等行业开展专题调研，推动扶持中小企业政策的落实落地，研究提出进一步支持的政策建议。

四是维护国际供应链稳定。加大向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品，保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节的产品的生产和出口。