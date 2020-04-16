工信部：着力打通堵点 推动产业链各环节协同复工复产

人民网北京4月16日电（许心怡）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，工信部把推动产业链各环节协同复工复产作为工作重点，加强与有关部门、地区及企业的沟通协调，通过抓龙头企业推动产业链上下游、大中小企业协同复工复产，实现良性互动。

许科敏介绍，一是加强上下联动，指导地方摸清情况、精准施策，加强对重点地区、重点企业的调度，推动企业精准对接，协调解决资金、原料运输等方面的问题。

二是充分发挥龙头企业的牵引作用，对92家大型龙头企业坚持日调度，推动7600余家核心配套企业复工复产，带动上下游40多万家中小企业。

三是着力打通产业链、供应链的堵点，在国务院复工复产推进工作机制下，牵头组建了多部门参加的产业链协同复工复产工作专班，加强跨部门、跨地区的协调联动，解决龙头企业及其核心配套企业在复工复产中遇到的困难和问题。

四是开展产业链固链行动，聚焦重点产业链，建立龙头企业“一对一”联系机制，落实援企惠企政策，发挥“互联网+”作用，加快制造业智能化改造，引导企业稳固供应链，提升产业链的水平。