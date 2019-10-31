中国医药城医康养产业高峰论坛在京举行
10月30日，2019中国医药城医康养产业高峰论坛暨康健医疗区推介会举办。
原国家卫生部副部长殷大奎，原国家卫计委副主任、党组成员，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃致辞。
泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵以“医康养福地，大健康名城”为主题，介绍了中国医药城作为国家级医药高新区拥有的两大平台、三大发展机遇、四大竞争优势和五大新高地，并指出将着力引进在京高校院所到中国医药城设立研发基地，推动创新成果孵化、转化、产业化，加快吸引北京的医疗创新资源汇聚中国医药城康健医疗区，共同推动大健康产业蓬勃发展。
据介绍，中国医药城康健医疗区将以精准医疗、特色医疗、高端养老、康养休闲等产业为核心，规划布局养生区、健康谷、诊疗区、养老社区4大区域，打造集“药、医、养、食、游”为一体的生态健康区。养生区拟建成以养生理疗为主、配合精准医疗的养生基地，功能设置上以养生理疗、有氧养生、食疗调养、运动健身、心灵治疗、日托照护、理疗培训、健康研发、休闲娱乐、会议会务等服务为主的养生理疗组团。健康谷构建“3+5”产业格局，重点发展精准医疗、特色医疗、健康管理三大产业，培育发展康养护理、养老养生、健康培训、医疗商业、临床研发五大产业。诊疗区主要引进大型专科医院，通过特色的专业化诊疗打造成为泰州的高端诊疗中心。养老社区结合养老院、护理医院、养老社区、养生酒店，通过政府扶持、社会参与、市场运作，逐步建立以家庭养老为核心，社区服务为依托，专业化服务为依靠，向居家老人提供生活照料、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐等为主要内容的服务。
会上，北京协和医学院继续教育学院院长王海涛分享了国际化医疗服务发展趋势及建议，首都医科大学附属北京康复医院副院长公维军作了“分级分层康复养老体系构建”的报告。
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