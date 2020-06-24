中国医药城线上招商推介会举办

6月23日下午，由中国医药城主办、火石创造承办的中国医药城线上招商推介会举办。

△泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵致辞

泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵在致辞中表示，中国医药城建设发展十多年来，一座规模较大、产业链较为完整的生物医药产业基地初步建成。

△本次活动由中国医药城党工委副书记、管委会副主任吴翔主持

中国医药城全力打造“挂钩服务多一点”、“政策支持准一点”、“审评审批快一点”的专业化营商环境品牌。

△泰州医药高新区党工委委员、管委会副主任李金兵，中国医药城党工委委员、人才办主任徐永千

泰州医药高新区党工委委员、管委会副主任李金兵，用“一站式”“推送”两个关键词概述了泰州医药高新区金融资本服务体系，重点介绍基于国际化发展用好外汇资源、基于便捷融资用足债权融资以及基于生命周期用活股权融资等服务。

人才招引方面，中国医药城建立了完整的人才扶持政策体系。中国医药城党工委委员、人才办主任徐永千表示，医药城从项目早期阶段、发展阶段到产业化阶段分别制定了“113医药人才特别计划”、产业人才发展政策、区外产业人才招引政策。

△从左至右：中国医药城新药申报服务中心副主任马兆堂，中国医药城招商中心主任耿冰，国际精准健康中心招商负责人吴晓波

在产业注册申报上，中国医药城构建了专业化申报服务体系。

从产业招商政策而言，医药城除了部省共建机制推动产业发展、省直属分局和检查分局加快产品申报、专业技术平台提供医药全产业链服务、专业人才服务体系、政府引导基金助力企业融资，还为企业量身定制优惠政策，包括重大项目奖励、项目用奖励、标准厂房优惠、品种奖励、纳税贡献奖励、人才奖励、创新奖励等。

医药城还重点推介了国际精准健康中心。该中心位于中国医药城的核心地带，于2019年正式启动建设，是医药城的六大功能板块之一，进一步强链补链，做好大健康产业的前延和后伸，上下游产业相融共生、共同发展。

当天，中国医药城管委会副主任史献辞及周继红等代表还分别与火石创造、山东瑞康、江苏尤尼科恩项目代表签署了战略合作协议。

△中国医药城与项目签约方合影

签约方代表火石创造副总裁、产业专家何伟对中国医药城生物医药产业发展趋势进行解读。

△签约方代表火石创造副总裁、产业专家何伟，园区企业代表江苏硕世生物科技股份有限公司总经理王国强

△广东万海细胞生物科技有限公司创始人李相鲁、上海罗氏制药有限公司创新中心对外合作负责人郑中洲连线发言提问

“企业的成长离不开园区。今年园区出台了生物医药产业新政策，支持力度比往年更大，尤其是大力提升对研发创新与产业化的支持力度，将加速创新产品进入市场，更好地惠及民生。”园区企业代表江苏硕世生物科技股份有限公司总经理王国强表示。此外，广东万海细胞生物科技有限公司创始人李相鲁、上海罗氏制药有限公司创新中心对外合作负责人郑中洲连线发言提问，对中国医药城的专业化营商环境、发展前景十分认可，并表达了对未来合作的期待。