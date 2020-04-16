上海发布最新数据：癌症患病率3% 5年生存率年均增长1%

肿瘤是影响上海民众健康的主要慢性疾病之一 。上海市卫健委15日披露的最新数据显示，上海目前有癌症现患病人45万，患病率达到3%。癌症是此间民众第二位死因。

上海市卫健委方面介绍，十多年来，上海民众的癌症5年生存率呈稳步增长趋势，年均增长1个百分点。当下，癌症五年生存率为53%。最新监测数据显示，2016年上海市新发癌症病例7.4万，发病率为514/10万。

近年来，上海积极研究和推广癌症筛查适宜技术，组织开展人群筛查，大力推进癌症早期发现、早期诊断和早期治疗，患者生存改善效应显著。自2013年起，上海启动重大公共卫生服务项目“社区居民大肠癌筛查”。目前，该项目已完成大肠癌筛查444.3万人次，追踪到确诊癌前期病变患者1.85万人、大肠癌患者3895人；其中，早期比例达45.5%，是筛查前上海平均水平的3.5倍。

大部分癌症可以通过早期发现、早期治疗并治愈。部分晚期癌症也能够通过适宜的舒缓治疗来缓解痛苦。上海市卫健委方面介绍，但是，民众对筛查项目的重要性认识依旧不足。据统计，有超过40%符合筛查条件的民众从未参加过大肠癌筛查项目；在初筛结果为阳性者中，超过60%未按建议接受肠镜检查，导致部分大肠癌患者错失了早期诊断和治疗的机会。

据了解，今年上海启动了本年度社区居民大肠癌筛查，将着重提高筛查覆盖率和初筛阳性对象的肠镜检查比例，努力推动“50岁以上人人参加一次大肠癌筛查”，进一步提高上海大肠癌患者的诊断早期比例和生存率。

15日起，至21日是第三十二届上海市肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治共同行动”。上海市卫生健康委将组织上海市疾病预防控制中心、市医学会和市预防医学会开展形式多样的线上宣传活动。

上海市卫健委方面表示，癌症是可以预防的；绝大多数癌症是由于外界的危险因素与自身遗传因素相互作用的结果；民众应该注重癌症早期发现，消除对癌症的错误认知，消除癌症的耻辱感，及时获得规范的诊疗、康复保健、心理支持和姑息治疗，从而改善生存质量，提高生存率。(记者 陈静)