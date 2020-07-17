巴西单日新增新冠肺炎确诊病例逾4.5万 累计确诊破200万

巴西卫生部当地时间16日18时30分公布的数据显示，过去24小时巴西新增新冠肺炎确诊病例45403例，累计确诊破200万，达2012151例；新增死亡病例1322例，累计死亡76688例；累计治愈1296328例。

截至目前，巴西累计确诊病例和死亡病例均居全球第二，仅次于美国。疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例超过40万例，死亡病例超1.9万例。塞阿拉州确诊超14.4万例，里约热内卢州和帕拉州确诊均超过13万例。而巴伊亚州和马拉尼昂州确诊也分别超11.6万例和10.4万例。

圣保罗市长布鲁诺·科瓦斯16日表示，市政府将最晚于今年9月底决定是否在保利斯塔大街举办传统跨年活动。根据他的说法，这种活动往往需要提前三个月开始准备，因此不需要过早下定论。其他活动如11月的同性恋游行和明年2月的狂欢节也是一样，政府会在考量各种因素后决定是否举办。

里约热内卢市长马塞罗·克里维拉当天宣布，该市从17日起将重新开放旅游景点，允许旅游景点在客容量不超过三分之一的条件下重新开放，且海滩可以在有限制的情况下用于进行团体体育活动，但海滩上的休息娱乐仍将被禁止。此外，商业机构的限制也得到了放宽，商店可以接纳三分之二的客容量。

当天，现年64岁的帕拉伊巴州印加市长查韦斯·菲利略因罹患新冠肺炎去世。(记者 莫成雄)