王琦院士及其团队投身疫情一线 中医处方为患者“把脉”

早在疫情暴发初期，中国工程院院士、国医大师王琦就积极建言献方。王琦院士认为，从中医观点来看，人体感染病毒，为疫毒趁机入侵而发病；而内在因素则是由于人体正气不足，也就是中医所说的“邪之所凑，其气必虚”。

中国工程院院士、国医大师王琦

王琦现任北京中医药大学终身教授、主任医师、研究员、博士生导师，北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院院长，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制科研攻关组中医药专班专家组成员，国家中医药管理局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作专家组顾问，北京中医药大学新型冠状病毒感染的肺炎防控医学专家组组长。

发挥中医药优势，较早公开发布预防方

王琦院士倡导发挥中医预防优势， 1月29日即通过《长江日报》发布了抗击新冠肺炎的中医预防处方，后新闻媒体对王琦院士的抗击疫情预防方进行了广泛报道，引起强烈社会反响。河南濮阳将预防方制成中药汤剂，向市民免费发放13万份，取得很好的预防效果。

王琦院士远程指导一线抗击疫情工作

领衔主编新型冠状病毒肺炎中医诊疗手册

生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。为贯彻落实党中央决策部署，抗击危急疫情，王琦院士领衔主编《新冠肺炎中医诊疗手册》，为一线临床提供指导。该手册荣获最美“新冠肺炎”科普图书投票第一，进入《学习强国》电子书推荐。

指导制定新冠肺炎恢复期中医药综合干预方案

王琦院士悉心指导北京中医药学会肺系病专业委员会制定《新型冠状病毒肺炎恢复期中医药综合干预方案专家指导意见（草案）》，论证了新冠肺炎恢复期的辨证分型、中医证治等调护方法，对于新冠肺炎恢复期的临床干预具有重要意义。王琦院士创立的中医体质学被广泛应用于疫情防控工作中，有对新冠肺炎患者体质类型调查研究显示，出现频率超过 10% 的体质类型分别是痰湿质(50.0%)、气虚质(41.7%)、血瘀质 (27.4%)、湿热质 (11.9%)。患者体质类型调研成果被天津、四川、江苏、云南、河南等多个省市防治方案应用，相关省市在防治工作中引入体质概念，进而制定和推广针对不同体质人群的预防方案。

根据王琦院士始创的中医体质学说理论，人的体质分为九种，即一种平和、八种偏颇。体质辨识是根据中华中医药学会制定的《中医体质分类与判定》标准，以人的体质为认知对象，从体质状态及不同体质分类的特性，把握其健康与疾病的整体要素与个人差异，制定防治原则，选择相应的调理、预防、养生方法，从而进行“因人制宜”的干预措施，以维护和提升健康状态，已成为治未病的重要方法和手段。

讲授抗击疫情专题网络思政课

在举国上下共抗疫情的特殊时期，北京中医药大学围绕立德树人根本任务，将中华民族的抗击疫情斗争、中医药的抗击疫情贡献、北中医的抗击疫情行动转化为鲜活的思政教育素材，打造了专题网络思政课——《众志成城抗疫情-打赢疫情防控的人民战争》。王琦院士作为网络思政课主讲人之一，以《中医抗疫历史成就和展望》为题，讲授了几千年来中医药在护佑中华民族健康方面做出的贡献、在抗击新冠肺炎过程中起到的作用及今后努力的方向。以深刻的理论阐述、生动的实践分享，深化了学生对“大医精诚”理念的理解与感悟，引导学生坚定“四个自信”和中医药专业自信。

率领团队支援一线工作

王琦院士及其团队积极开展疫情相关科研工作，“复工复课后聚集性传染隐患的新冠肺炎中医药调体防护研究”被列入科技部公共安全风险防控与应急技术装备重点专项。该研究依托中医体质学理论，主要研究内容为针对复工复课人群的中医药预防、无症状感染人群的数据分析和中医药干预和新冠肺炎恢复期患者中医药干预等。

王琦院士团队和学生也全力投身抗击疫情一线。应湖北省黄冈市卫健委邀请，王琦院士团队亦奔赴前线支援防治工作,于3月29日抵达黄冈，积极开展中医药对新冠肺炎防护的临床和科研工作。

王琦院士团队奔赴抗击疫情临床一线，为病人把脉

深入湖北当地社区为居民诊疗