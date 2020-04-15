中国疾控中心：娱乐休闲等集中密闭场所建议暂不开放

人民网北京4月15日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心研究员张流波表示，针对低风险地区放开原则，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联防机制《关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》（下简称通知）有解释。

通知指出，低风险地区要坚持逐步适当放开原则，凡是涉及人群聚集性的活动，应当在科学研判疫情形势的基础上审慎开放，减少集中聚集风险。对于工作生活必须的场所、开放式的活动场所有序开放，对于娱乐休闲等集中密闭场所审慎开放。

张流波表示，目前疫情形势有三个特点，一是境外输入压力比较大；二是境内复工复产、人口流动增加；三是无症状感染者的调查仍在进行阶段。

张流波表示，通知中提出的“对于娱乐休闲等集中密闭场所审慎开放”中是“审慎”而不是“审核”，特别不是对某一个具体场所进行审核，而是指在决定是不是开放的时候，要把可能的风险和应对之策要考虑周全。所以，“审慎”是说要考虑周全的意思，而不是简单的对某一个单位进行审核。

同时，张流波表示，在通知第二部分，关于防控建议里面明确谈到，在目前的情况下，密闭式的娱乐休闲场所，建议低中高风险地区均暂不开放。“具体要求由各地依据本地疫情形势研究确定，所以目前在具体的防控建议里面，不管是低风险还是中风险、高风险，我们都建议暂时不开放，要进一步根据疫情形势做研判。”张流波说。

对于私自开放密闭式的娱乐休闲场所行为，张流波表示，对私自开放单位，应按照《中华人民共和国传染病防治法》依法处理。