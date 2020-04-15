中国疾控中心：养老院需要重点照顾 六项措施做好防控

人民网北京4月15日电 今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心环境所所长施小明表示，养老院是特殊单位，需要重点考虑和照顾。

针对何时解除养老院、养老机构的封闭管理，施小明表示，要考虑分区分级的概念，由当地政府根据当地疫情的形势和防控需要做出具体的解除封闭管理的规定。

施小明说，低风险地区在疫情期间没有返回养老院的老人，在返回以后不需要隔离，中高风险地区的老人在返回时需进行隔离观察，确定无异常后方可入住。

对于解封的养老机构，老人和探视人员应该做哪些管理和防护，施小明表示要重点做好六个方面：一是要解决对老人体温的测量；二是要提醒有慢性病、需要长期服药的老年人规律服药，不要自行换药或调整药物剂量；三是要开展新冠肺炎的宣教和知识普及工作，在没有医嘱的情况下，避免老人擅自服用预防性药物；四是老人出现发热、干咳、乏力等可疑症状时，需要立即实施隔离，并对密切接触者进行医学隔离观察，及时就医进行排查；五是关于探视人员，建议实行视频探视，减少不必要的探视；六是继续做好工作人员和新来人员的体温测量及健康排查。（实习生武雯婧）