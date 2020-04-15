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中国疾控中心：大型聚集性活动易增加疫情暴发风险

2020年04月15日17:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会，会上，针对近期大型聚集性体育活动或展会等暂停举办决定的依据，中国疾控中心环境所所长施小明表示，人员聚集会增加聚集性疫情发生风险，有可能增加暴发疫情风险。

“新冠肺炎病毒主要传播途径为呼吸道飞沫和直接接触传播，人员聚集会增加聚集性疫情发生风险，同时也有可能增加暴发疫情风险。”施小明说，例如马拉松等大型聚集性活动很难阻止人员间聚集，包括活动过程中、登记、报到等环节；其次，运动员在运动过程中，呼吸频次较高，呼气量、吸气量相应较多，若现场有病毒携带者，其传播风险较高。

施小明表示，展览或会展展厅多数在室内，空间相对较密闭，通风状况较差，参展人员来自不同地方，可能存在无症状感染者或轻症患者；其次，参展人员在洽谈过程中近距离接触，增加传染风险。

(责编：刘卿、李栋)


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