还需要戴口罩吗？疾控中心回应：身处人员密集场所和特定人员要戴

人民网北京4月15日电 今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员张流波表示，目前，我国大部分地区都是低风险地区，但是低风险不等于没有风险。当前，我们面临着境外病例输入风险、复工复产人员流动风险以及对无症状感染者进一步调查摸底的风险。要做到外防输入、内防反弹，公众个人防护和社会防控措施需要统筹考虑。

关于公众是否需要佩戴口罩，张流波介绍，具体有四个方面：一是普通公众在家里、户外以及没有人员聚集、通风良好的情况下，是可以不戴口罩的。身处人员密集的场所，例如乘坐电梯、公共交通工具，应随身带好口罩，与他人保持一米的安全距离。

二是特定场所的工作人员。例如火车站、机场、公共交通工具、养老院、福利院、监狱的工作人员应该佩戴口罩。

三是部分重点人员。包含病人、疑似病人、密切接触者、境外来的回国人员，应该佩戴口罩。

四是有职业暴露情况的工作人员，例如医护人员，从事疫情防控的警察、保安，保洁人员等，这些人群也应该在工作时佩戴口罩。

张流波表示，各地可以根据各地的防控需求来出具、修订相关防控指南，包括是否需要继续佩戴口罩。（实习生武雯婧）