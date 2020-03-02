中国疾控中心：商店和超市在营业时做到“七项注意”
人民网北京3月2日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心研究员张流波表示，商场、超市要满足老百姓日常生活需求，需要营业提供产品和服务。
张流波说，消费者应尽量减少去商店、超市的次数，去了要尽量缩短时间。商店和超市既要加强对电梯、中央空调等重点环节的消毒和清洁工作，还要注意七个方面的问题。
第一，电梯、地面、侧壁、电梯按钮、自动扶梯等顾客经常接触的地方，要增加清洁消毒频次，柜台要经常清洁消毒。
第二，因为超市环境较大，无论是全空气系统，还是风机盘管和新风系统，都要尽量采用全新风。如不能实现全新风时，也一定要开启最大新风，并通过开门开窗通风进行补充。
第三，对服务员应建立健康申报和体温检测制度，及时发现可疑症状，对顾客要进行体温监测，尽早识别可能感染者。
第四，消费者在购物时，相互间要保持一米或一米以上距离，即使过秤、交款时，排队距离也要保持一米以上。
第五，交款时最好电子付费。
第六，不管是顾客还是服务员，人人都应该戴口罩，做好手卫生。
第七，如果发现了可疑病例，要及时联系当地疾控预防控制机构，在指导下进行综合消毒处理。
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