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樊代明：癌症防控需要全社会共同参与

2020年04月15日11:36 来源：人民网-人民健康网

为响应《“健康中国2030”规划纲要》相关要求，由国家卫健委疾控局、中国科学技术协会科普部指导，中国抗癌协会主办，中国抗癌协会肿瘤科普专委会承办，人民网?人民健康协办的第26届全国肿瘤防治宣传周发布会于今日上午9时线上举行。中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明院士发表致辞。

会上，樊代明院士表示，“全国肿瘤防治宣传周”是我国历史悠久、规模大、影响力强的防癌、抗癌品牌科普活动。活动由中国抗癌协会发起和主办，从1995年开始至今已经成功举办25届，有力推动了我国癌症防控事业的发展。自2018年开始，每年4月15日被作为“中国抗癌日”。

近些年，伴随癌症在全球范围内的增长，世界各国普遍认识到，癌症不仅仅是健康问题，同时也是民生问题、经济问题以及社会问题。2019年9月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《国务院关于实施健康中国行动的意见》要求，实施癌症防治行动，切实维护广大人民群众健康，国家卫生健康委等10部门联合制定了《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》，鼓励政府、社会、个人三方力量共同参与癌症防治工作中。

“癌症防控需要政府、社会组织、医疗机构、科研院所、企事业单位、以及每个公民、患者的共同参与。中国抗癌协会，作为我国肿瘤医学领域的国家一级协会，一直把学术交流和科普宣传作为协会的立会之基、发展之本。”樊代明院士说到。如今，在抗击新型冠状病毒肺炎的全民战役中，全体肿瘤科技工作者们坚持“一手抗疫、一手抗癌”，坚持继续在全国范围内组织开展“抗癌路上，你我同心”第26届肿瘤防治宣传周。

樊代明院士透露，今年的第26届全国肿瘤防治宣传周在组织形式上将发挥继续发挥资源优势、专家优势，组织全国31个省市自治区、1000余家医疗机构、学术团体、研究所、高校，26万余名医务人员和科技工作者，聚焦癌症“预防-早筛-诊治-康复”的热点话题和核心知识，秉承“全人-全程-全息”的整合医学原则和大健康理念，开展形式多样的科普宣传活动。

第26届全国肿瘤防治宣传周启动仪式以视频连线形式展开，由中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明正式宣布活动启动。与此同时，樊代明院士表示，为配合全国抗疫工作，今年的宣传周活动要大力发挥互联网的传播优势，掀起在线科普传播新高潮。

(责编：王国菁、杨迪)


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