“抗癌路上 你我同心”第26届全国肿瘤防治宣传周启动

人民网北京4月15日电 为响应《“健康中国2030”规划纲要》要求，由国家卫健委疾控局、中国科学技术协会科普部指导，中国抗癌协会主办，中国抗癌协会肿瘤科普专委会承办，人民网?人民健康协办的第26届全国肿瘤防治宣传周发布会今日上午9时于线上举行，拉开了第26届全国肿瘤防治宣传周的帷幕。

中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明，中国科协科普部部长白希与会并致辞，肿瘤防治领域的多名专家参加在线会议并发表精彩主题演讲，并与观众在线互动。

中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明

中国科协科普部部长白希

4月15日-21日是第26届全国肿瘤防治宣传周。围绕“抗癌路上 你我同心”主题，本届宣传周期间，将在全国范围内开展线上线下联动宣传活动。

会上，中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明院士介绍说，全国肿瘤防治宣传周活动由中国抗癌协会在1995年发起创建，是我国规模很大、影响力很强的防癌抗癌品牌科普活动。第26届全国肿瘤防治宣传周将把“科学防癌，关口前移”、“关注早筛、防患未然”、“科技助力，规范诊治”、“积极心态，乐观康复”等知识作为重点科普内容。

中国科协科普部部长白希表示，肿瘤防治已经成为“健康中国”十五项专项行动中的重要部分。科学普及的意义在于其普惠性，让每个人都真正享受到科学、科技创新进步的成果。科普宣传的效果体现在全民科学素质的提升方面，数据显示，截至2018年，我国具备科学素质的公民比例达8．47%，比2015年第九次调查提高了近2.3%。

在网络分享、互动环节中，中国抗癌协会科普宣传部部长、科普专委会主任委员、首都医科大学肺癌诊疗中心主任 支修益给出了关于癌症筛查的相关建议。

“癌症的早期筛查可以很大程度上提高癌症的治愈率，并且对于丰富治疗手段也大有裨益。有数据显示，肺癌在无症状时期通过早癌筛查检测后及时介入治疗，五年生存率可接近100%，10年生存率可高于90%。”支修益称。他建议，中老年群体应该尽早、及时前往医院做胸部CT检查或无痛胃肠镜等相关检查。

据悉，第26届肿瘤防治宣传周期间，主办方将联合全国各省市的抗癌协会、专业委员会、医疗机构、科研院所等单位，共同组织开展一系列新闻发布、公益科普、公益义诊、权威专家对话、访谈讲座等主题活动，提升公众对癌症核心知识的知晓率，普及科学防癌理念，提高全社会防控意识，建立健康生活方式，营造全民防癌抗癌的良好氛围，预计受益人群将达到上亿人次。

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