过敏性鼻炎又到高发季 这份预防建议请收下

春天，是过敏性鼻炎的高发季节。过敏性鼻炎又称为变应性鼻炎，是一种鼻腔黏膜的炎性反应，以鼻塞、鼻痒、喷嚏、流清水涕为主要症状，严重者可伴有哮喘发作。临床上，最常见的室内过敏原是尘螨、蟑螂、动物皮屑、霉菌，最常见的室外过敏原（季节性）是花粉、柳絮等。

过敏性鼻炎预防的重点在于正规就医，查找出过敏原，并避免接触过敏原。除此以外，建议做到以下措施加强预防。

1、积极锻炼，增强体质。外出注意保护鼻腔，避免接触过多化学物质、化妆品等。同时，戒烟、限酒，保证充足睡眠，提高机体抵抗力。

2、饮食宜清淡、均衡。多喝水，多吃新鲜蔬果，少吃易诱发过敏的食物，慎食鱼、虾、蟹类等海产品，避免过食生冷、高蛋白食物。如果证实对某种食物过敏，须避免再次食用。

3、注意鼻腔卫生。过敏性鼻炎患者日常可用生理盐水洗鼻，热水蒸汽熏鼻或用热毛巾湿敷鼻部，促进局部血液循环，增强鼻部的抗病能力。

4、保持心情舒畅，防止情绪沉闷抑郁。

5、日常进行鼻部按摩，达到通畅鼻窍、驱邪外出的作用。具体按摩方法是用双手食指在鼻梁两侧来回摩擦，每次3分钟，早晚各1次。

6、注意不要骤然进出冷热悬殊的环境。