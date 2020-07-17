程雷：过敏性鼻炎非小事 正确诊断和及时治疗至关重要

近日，“与敏共生，畅享生活”2020年过敏关爱季系列公益科普活动启动，旨在携手各方力量推动疾病公众认知度，树立科学治疗与疾病预防的健康理念。江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任、过敏诊疗中心主任、中华医学会变态反应学分会候任主任委员程雷教授在科普活动中表示，大众对过敏性鼻炎的认识存在局限，做好健康科普有利于患者正确认知疾病，早期就诊，对于促进正确诊断和及时治疗至关重要。

“过敏性疾病的发病机制是人体对于环境中间的某些过敏原处于高度敏感状态，导致鼻腔、肺部、皮肤等器官出现一些过敏性症状。”程雷举例介绍，就鼻炎患者来说，有打喷嚏、流清涕、鼻痒以及鼻堵塞四大症状，主要集中在鼻腔。花粉过敏的患者，花粉飘到眼睛里面容易引起结膜炎，有眼痒、流泪、眼睛的烧灼感，我们称为眼部症状。有一些过敏原颗粒直径比较小，吸入到了气管和支气管，尤其到了肺部，会引起哮喘一样的症状。

程雷指出，过敏原种类比较多，可以分为常年性过敏原和季节性过敏原。常年性过敏原包括尘螨、宠物皮毛、蟑螂、部分霉菌等主要集中在室内的过敏原。季节性过敏原主要以花粉为主，包括部分霉菌等。对于尘螨过敏的家庭，沙发和床垫上的覆盖物要勤洗勤换，垫子要勤晒。对猫毛、狗毛过敏的，最好要远离宠物。对于花粉引起的过敏性鼻炎患者，可以在外出时佩戴口罩加强防护。对于过敏性结膜炎患者，可以带护目镜来预防过敏发生。

过敏性鼻炎和感冒的症状比较相似，很多人不知道如何区分这两种疾病。程雷指出，过敏性鼻炎是持续时间比较长的，尤其是对螨虫、宠物皮毛、蟑螂、霉菌等常年性过敏原过敏的患者。此外，过敏性疾病通常会有家族史、遗传史，感冒通常跟遗传没有关系，主要是环境因素、病毒感染、抵抗力差造成的。

“许多人对过敏性鼻炎的认识存在局限，做好疾病科普有利患者早期就诊。”程雷表示，儿童相较于成人更容易共患多种过敏性疾病，忽视过敏问题，往往导致多种合并症得不到控制，严重影响儿童的学习与生活质量，应该科学、理性的看待过敏性鼻炎、哮喘等过敏性疾病，从早开始治疗，预防关口前移非常重要。

程雷强调，预防性治疗和全病程管理也需加强重视。例如在花粉飘散前两到四周，提前开始用药，起到预防作用。借助电子病历及信息化手段，医生也可以更好的随访和管理患者，提前通知患者进行预防性治疗。