国家中医药局：对恢复期患者进行中医药康复干预取得良好效果

人民网北京4月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，在患者康复期的治疗方面，中医药有着丰富的经验积累和干预的技术手段。

李昱介绍，日前，中国科学院仝小林院士团队正在开展相关的研究，部分研究成果已经在临床中得到推广和使用。另外，各地中医药主管部门也正在组织相关的专家队伍，指导各地对恢复期的患者进行中医药、中西医结合的康复干预，取得了良好的效果。

2月22日，国家卫健委和国家中医药管理局就已经联合印发了《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议》，建议中提出了中医药干预的措施、手段和方法，包括中药处方、中医适宜技术、以及膳食指导、情志疗法和其他方法五大类。国家中医药管理局专家组也指导武汉率先在全国设立了中西医结合康复门诊和康复驿站，结合中西医多个学科的力量，采用综合的技术手段进行干预，特别是采用中医处方、针刺、艾灸、穴位按摩、耳穴压豆、足浴、膳食，包括健身功法以及心神调节等综合手段，也收到了良好的效果。

“临床研究显示，运用中医药的综合干预，较没有运用中医药综合干预的临床疗效有显著的差异。同时，我们也正在积极的探索建立全国新冠肺炎康复协作网络，采用中西医结合的方法，充分发挥中医药的特色优势，指导各地开展针对恢复期患者中医药的康复干预。”李昱说。