专家：“中医药套餐”助力新冠肺炎患者恢复期康复

人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰介绍了新冠肺炎患者恢复期中医药发挥的作用。

王融冰表示，中医自古以来在治疗方面讲究未病先防、既病防变、瘥后防复，所谓“防复”就是尽快体能康复、防止复发，体现了中医治未病的思想，千百年来积累了有效的方药和中医技术。

“最新公布的新冠肺炎患者康复出院病人已经有三万多例，经过调查，一些康复患者还存在一些症状，比如乏力、纳差等气虚表现，一些重症病人还表现在肺功能恢复还不够完全，没有完全恢复。” 王融冰说，尽快使病人完全康复、彻底康复，不仅改善现在的生活质量，同时对远期愈后都有很大影响和好处。

据王融冰介绍，国务院联防联控医疗救治组制定了《新冠肺炎患者恢复期中医康复指导建议》，中医药专家们提出了方方面面的康复方法，给患者提供了中医康复套餐，根据自身需求选择不同康复方法。包括药物帮助、生活指导、情志调节、体能恢复、呼吸经络训练、传统功法练习，使他尽早达到康复目的，减少出现后遗症的可能性。

“药物治疗和第六版恢复期药物治疗是衔接配套的，在药物治疗里分两个症型，脾肺气虚型和气阴两虚型，分别用恢复期方案的两个处方，还可以在必要时用一些中成药。”王融冰还对非药物治疗进行介绍，包括艾灸针刺、经络推拿、拔罐、刮痧等，这些方法在患者康复期非常有效。

王融冰建议，这些治疗方法要在中医师指导下进行，穴位取不准影响疗效。